Cies Football Observatory heeft donderdag de top-10 transferwaardes van keepers onder de 23 jaar oud bekendgemaakt. Volgens het onderzoeksinstituut voert Sunderland-keeper momenteel de lijst aan met een geschatte transferwaarde van ruim 43 miljoen euro.

CIES Football Observatory is een gerenommeerd onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in het uitrekenen van transferwaardes. Daarbij kijkt men onder meer naar het potentieel van een speler, maar ook diens status en contractduur. Volgens de onderzoekscijfers is Roefs de duurste keeper onder de 23 jaar.

De ontwikkeling van de 22-jarige keeper is ongekend. Vorig seizoen kende Roefs zijn eerste seizoen als ‘nummer één’ van NEC, nadat hij de vertrokken Jasper Cillessen moest doen vergeten. Dit deed de Brabander zó goed, dat hij een transfer naar de Premier League verdiende. Het gepromoveerde Sunderland had zo’n 10,5 miljoen euro (exclusief bonussen) over voor de goalie uit Heeswijk-Dinther. Dat betekende overigens een recorddeal voor de Nijmeegse club.

Door zijn goede prestaties bij Sunderland - Roefs hield al zeven keer de nul - is de transferwaarde van de keeper enorm gestegen. Wat heet: de geschatte waarde van de Nederlander wordt door CIES geschat op 43,2 miljoen euro. Daarmee blijft Roefs nummer twee Mike Penders (38,3 miljoen euro) van Strasbourg ruim voor.

Ook Rome-Jayden Owusu-Oduro van AZ prijkt in de top-10. De 21-jarige keeper van de Alkmaarders staat op plek-7 met een geschatte transferwaarde van 21,5 miljoen euro.