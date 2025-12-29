Live voetbal

De beste spelers uit de Premier League volgens The Telegraph: Timber beste verdediger, Roefs ook opgenomen

Arsenal-verdediger Jurrien Timber
Foto: © Imago
29 december 2025

The Telegraph heeft aan het einde van 2025 een lijst gemaakt met de beste dertig spelers uit de huidige Premier League. Daarin zijn twee Nederlanders opgenomen: Jurriën Timber (Arsenal) en Robin Roefs (Sunderland).

Roefs is terug te vinden op de 28e plek; een ongekende prestatie voor de nog jonge doelman. De keeper, die afgelopen zomer voor zo'n tien miljoen euro werd overgenomen van NEC, is een van de revelaties in de Premier League. Roefs heeft een reddingspercentage van 77,8 procent, alleen Emiliano Martinez (78,8%, Aston Villa) doet het beter. Verder kreeg de Nederlandse keeper met Sunderland slechts achttien goals tegen, alleen Arsenal (11) en Manchester City (17) doen het op dat vlak beter. Op basis van Expected Goals had Roefs drie doelpunten meer tegen moeten krijgen, wat zijn prestaties onderstrepen.

Timber is terug te vinden op de tiende stek en is de beste verdediger uit de lijst. De voormalige Ajacied maakt een stormachtige ontwikkeling door en wordt door sommigen als beste rechtsback in de wereld bestempeld. Verdedigend is hij amper te passeren en met twee goals en twee assists draagt hij ook offensief gezien een steentje bij. De rechtsback is praktisch altijd vaste waarde onder Mikel Arteta en is met Arsenal koploper van de Premier League. "Deze tiende plek zegt veel over Timbers kwaliteiten. Ben White was de afgelopen seizoenen vrijwel onvervangbaar. Timber heeft zich dit seizoen onderscheiden door zijn uiterst agressieve manier van verdedigen en zijn capaciteiten om in elke situatie de bal te veroveren."

De beste speler van de Engelse competitie is volgens The Telegraph Erling Haaland. De Noorse doelpuntenmachine staat na achttien wedstrijden al op negentien goals en vier assists. Declan Rice (Arsenal) en Moisés Caicedo (Chelsea) vervolledigen de top-drie, terwijl Morgan Rogers, Phil Foden, Granit Xhak, Reece James, Jérémy Doku en Antoine Semenyo de rest van de top-tien vormen.

Jurriën Timber

Jurriën Timber
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
17
2
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1
2023/2024
Arsenal
2
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
18
22
42
2
Man City
18
26
40
3
Aston Villa
18
10
39
4
Liverpool
18
4
32
5
Chelsea
18
11
29

Complete Stand

