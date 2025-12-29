The Telegraph heeft aan het einde van 2025 een lijst gemaakt met de beste dertig spelers uit de huidige Premier League. Daarin zijn twee Nederlanders opgenomen: (Arsenal) en (Sunderland).

Roefs is terug te vinden op de 28e plek; een ongekende prestatie voor de nog jonge doelman. De keeper, die afgelopen zomer voor zo'n tien miljoen euro werd overgenomen van NEC, is een van de revelaties in de Premier League. Roefs heeft een reddingspercentage van 77,8 procent, alleen Emiliano Martinez (78,8%, Aston Villa) doet het beter. Verder kreeg de Nederlandse keeper met Sunderland slechts achttien goals tegen, alleen Arsenal (11) en Manchester City (17) doen het op dat vlak beter. Op basis van Expected Goals had Roefs drie doelpunten meer tegen moeten krijgen, wat zijn prestaties onderstrepen.

Timber is terug te vinden op de tiende stek en is de beste verdediger uit de lijst. De voormalige Ajacied maakt een stormachtige ontwikkeling door en wordt door sommigen als beste rechtsback in de wereld bestempeld. Verdedigend is hij amper te passeren en met twee goals en twee assists draagt hij ook offensief gezien een steentje bij. De rechtsback is praktisch altijd vaste waarde onder Mikel Arteta en is met Arsenal koploper van de Premier League. "Deze tiende plek zegt veel over Timbers kwaliteiten. Ben White was de afgelopen seizoenen vrijwel onvervangbaar. Timber heeft zich dit seizoen onderscheiden door zijn uiterst agressieve manier van verdedigen en zijn capaciteiten om in elke situatie de bal te veroveren."

De beste speler van de Engelse competitie is volgens The Telegraph Erling Haaland. De Noorse doelpuntenmachine staat na achttien wedstrijden al op negentien goals en vier assists. Declan Rice (Arsenal) en Moisés Caicedo (Chelsea) vervolledigen de top-drie, terwijl Morgan Rogers, Phil Foden, Granit Xhak, Reece James, Jérémy Doku en Antoine Semenyo de rest van de top-tien vormen.