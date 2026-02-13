Huub Stevens vindt dat Feyenoord met René Hake niet de juiste assistent-trainer voor Robin van Persie heeft aangesteld. De 72-jarige oud-trainer had veel liever een clubicoon op die positie gezien.

In een uitgebreid gesprek met Voetbal International gaat Stevens in op de huidige situatie rondom Van Persie, die bij de achterban van Feyenoord zwaar onder vuur ligt vanwege teleurstellende prestaties. Stevens vindt dat Van Persie baat zou hebben bij een andere assistent dan Hake.

Ondanks de ervaring van Hake ziet Stevens hem niet als de meest geschikte assistent-trainer voor Feyenoord: “Waarom geen echte Feyenoorder die de club door en door kent? Iemand zoals bijvoorbeeld Giovanni van Bronckhorst spreekt meer aan dan Hake.”

“Robin kan best een goede keuze zijn en een goede trainer worden, maar dan wel met mensen om zich heen die zo goed zijn dat hij als coach stappen kan maken,” vervolgt Stevens.

Het ligt overigens niet alleen aan de assistent-trainer dat Van Persie het momenteel niet op de rit heeft bij Feyenoord. Volgens de oud-trainer van onder meer PSV en Schalke 04 is Van Persie ook gewoon te vroeg hoofdtrainer van Feyenoord geworden: “Hij heeft alleen ervaring in de jeugdopleiding en een half jaartje bij Heerenveen. Dat is denk ik onvoldoende om een grote club als Feyenoord te leiden. Dan maak je keuzes die je later wellicht niet meer doet.”