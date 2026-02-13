Nederlands elftal begint Nations League met kraker tegen Duitsland

Het Nederlands elftal begint de Nations League met een thuiswedstrijd tegen Duitsland. Dat maakte de UEFA vrijdagochtend bekend.

Donderdag werd tijdens de loting duidelijk dat Oranje in de groepsfase wordt gekoppeld aan Servië, Griekenland en Duitsland. Duitsland was al vaker een tegenstander in het toernooi: in 2018 en 2024 kwam Nederland de Duitsers eerder tegen. De andere twee landen zijn nieuw voor Oranje in de Nations League.

Op basis van eerdere resultaten werd Nederland ingedeeld in Pot 2, waardoor een tegenstander uit Pot 1 onvermijdelijk was. Dat konden Spanje, Frankrijk, Portugal of Duitsland zijn. In Pot 3 zaten Servië, België, Engeland en Noorwegen, terwijl Wales, Tsjechië, Griekenland en Turkije in Pot 4 zaten.

De eerste interlandperiode van de Nations League start in september 2026. Oranje begint meteen met een kraker: Duitsland komt op bezoek in eigen huis. Het toernooi wordt afgesloten met een uitwedstrijd tegen de Duitsers.