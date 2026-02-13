Live voetbal

Ajax-directeur Menno Geelen wordt lid van belangrijk adviesorgaan van de UEFA

Menno Geelen
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
13 februari 2026, 12:39

Ajax-directeur Menno Geelen gaat een prominente rol vervullen binnen de UEFA. De algemeen directeur van de Amsterdammers wordt lid van de Club Competitions Committee.

In het adviesorgaan van de UEFA gaat Geelen zich bezighouden met de koers van het Europese clubvoetbal. Hij werd door de European Football Clubs (EFC), het overkoepelende orgaan van Europese clubs, voorgedragen als kandidaat en heeft daarbij de steun van de KNVB, Eredivisie CV en de Nederlandse clubs die deelnemen aan Europese toernooien.

De 44-jarige beleidsbepaler van Ajax werd vervolgens unaniem verkozen tot lid van de Club Competitions Committee. "Het is bijzonder om deze rol te mogen vervullen," reageert Geelen. "Voor clubs uit voetballanden zoals Nederland is het cruciaal dat we aan tafel zitten wanneer het gaat om hoe de Europese clubcompetities worden vormgegeven."

Geelens voorganger bij Ajax, voormalig algemeen directeur Edwin van der Sar, maakte tussen 2013 en 2023 deel uit van dezelfde UEFA-commissie.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
John Heitinga en Thomas Frank op de bank bij Tottenham Hotspur - West Ham United

Deense krant brengt Thomas Frank in verband met Ajax

  • Gisteren, 13:59
  • Gisteren, 13:59
  • 6
Johan Derksen en Jordi Cruijff

Derksen spuwt gal: ‘Cruijff laat een bloedspoor achter bij Ajax'

  • Gisteren, 10:51
  • Gisteren, 10:51
  • 6
Willem Weijs

AD: 'Jong Ajax-staf met stomheid geslagen door mededeling Cruijff'

  • di 10 februari, 22:18
  • 10 feb. 22:18
  • 8
1 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
41 Reacties
9 Dagen lid
45 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zoethoudertje?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
41 Reacties
9 Dagen lid
45 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zoethoudertje?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel