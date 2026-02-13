Ajax-directeur Menno Geelen gaat een prominente rol vervullen binnen de UEFA. De algemeen directeur van de Amsterdammers wordt lid van de Club Competitions Committee.

In het adviesorgaan van de UEFA gaat Geelen zich bezighouden met de koers van het Europese clubvoetbal. Hij werd door de European Football Clubs (EFC), het overkoepelende orgaan van Europese clubs, voorgedragen als kandidaat en heeft daarbij de steun van de KNVB, Eredivisie CV en de Nederlandse clubs die deelnemen aan Europese toernooien.

De 44-jarige beleidsbepaler van Ajax werd vervolgens unaniem verkozen tot lid van de Club Competitions Committee. "Het is bijzonder om deze rol te mogen vervullen," reageert Geelen. "Voor clubs uit voetballanden zoals Nederland is het cruciaal dat we aan tafel zitten wanneer het gaat om hoe de Europese clubcompetities worden vormgegeven."

Geelens voorganger bij Ajax, voormalig algemeen directeur Edwin van der Sar, maakte tussen 2013 en 2023 deel uit van dezelfde UEFA-commissie.