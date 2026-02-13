Live voetbal

Aankomstvideo Raheem Sterling in Rotterdam zorgt voor ongemak bij voetbalfans

Raheem Sterling komt aan in Rotterdam
Foto: © SoccerNews/Mounir Boualin
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
13 februari 2026, 13:27   Bijgewerkt: 13:50

Raheem Sterling is gearriveerd in Rotterdam. De 31-jarige aanvaller kwam vrijdagochtend aan op Rotterdam The Hague Airport en werd welkom geheten door een groep supporters van Feyenoord. De beelden van zijn aankomst zorgen bij sommige voetbalfans echter voor ongemak.

Toen Sterling de deur van het vliegveld uit liep, zongen de fans het clublied van Feyenoord. Sterling nam de tijd om de fans te begroeten en handtekeningen uit te delen. Journalist Mounir Boualin, die de video deelt, verwelkomt Sterling met zijn kenmerkende kreet ‘Yallah’. Een Feyenoord-fan roept richting Sterling: "Ik verwacht minimaal twee goals tegen 020."

De beelden van het onthaal leiden tot grappen van voetbalfans. Een Ajax-fan stelt: “Neeeeee wat is dit cringe. Deze video wordt een goudmijn 😂.” Andere reacties zijn onder meer "Deze aankomstfilmpjes zijn altijd zo triest 😭", "Dat zingen, kippenvel van cringeheid man" en “Wat cringe zeg, haha.”

Ook trekken sommige fans de vergelijking met het onthaal van Timo Baumgartl bij PSV. Een klein groepje fans zong hem toe in het Philips Stadion bij zijn komst in 2019. “Baumgartl vibes” en “Er komt niks boven die van Baumgartl 😂”, klinkt het bijvoorbeeld.

Sterling is nog in afwachting van zijn werkvergunning. Vrijdagmiddag geeft Robin van Persie een voorbeschouwende persconferentie over de thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles en zal wellicht meer duidelijk worden over de termijn waarop hij Sterling verwacht te kunnen inzetten. De Engelsman speelde eind mei 2025 voor het laatst een officiële wedstrijd en heeft vermoedelijk wat tijd nodig om wedstrijdfit te worden.

Wordt Raheem Sterling een succes bij Feyenoord?

2215 stemmen
Raheem Sterling

Feyenoord
