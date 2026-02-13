Raheem Sterling is Feyenoorder. De Engelse aanvaller werd donderdagavond volkomen onverwacht gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Feyenoord, en dat is goed nieuws voor de Rotterdammers in de strijd om plek twee. De komst van een buitenspeler was geen luxe, maar pure noodzaak.
Hoewel het nog afwachten is wanneer Sterling wedstrijdfit is en daadwerkelijk van waarde kan zijn, haalt Feyenoord met hem een speler binnen met een indrukwekkend cv. De aanvaller speelde de afgelopen seizoenen weinig, maar zijn ervaring op het hoogste niveau en zijn jarenlange prestaties in de Premier League maken hem op papier een aanwinst van formaat. Zeker in de Eredivisie, een paradijs voor aanvallers.
Feyenoord heeft Sterling hard nodig. Op de flanken is de Rotterdamse club dit seizoen enorm kwetsbaar. Sterling zal waarschijnlijk als linksbuiten worden ingezet, want de nummer twee van de Eredivisie beschikt dit seizoen slechts over één buitenspeler die structureel presteert: rechtsbuiten Anis Hadj Moussa.
De rest niet. Aankopen Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra hebben tot dusver weinig indruk gemaakt en hebben ook het vertrouwen van trainer Robin van Persie niet. Daarnaast is er Leo Sauer, een speler van wie veel werd verwacht, maar die die verwachtingen vooralsnog niet waarmaakt. De Slowaak oogt ongelukkig in zijn acties, komt te weinig tot rendement en lijkt daardoor ook aan zelfvertrouwen in te boeten.
In niets kan de Slowaak op dit moment dan ook tippen aan het niveau van zijn Igor Paixão, die Feyenoord deze zomer na een aantal indrukwekkende seizoenen verliet. Ook Sauer zijn concurrent Aymen Sliti komt op dit moment tekort om serieus aanspraak te maken op een basisplaats. Het ontbreken van een goede vervanger voor Paixão kost Feyenoord duidelijk punten. Sterling moet daarin verandering brengen.
Nu de buitenspelers teleurstellend presteren, is de komst van Sterling goed nieuws voor Feyenoord. Een fitte Sterling op de flank geeft de ploeg extra stootkracht. Precies wat Feyenoord dit hele seizoen al mist.
De grote vraag is nu of Sterling voor Van Persie het ontbrekende puzzelstukje is om het elftal weer op de rails te krijgen en de tweede plaats veilig te stellen. Eén ding is zeker: concurrenten NEC en Ajax zullen niet blij zijn met dit onverwachte transfernieuws uit Rotterdam-Zuid.
Kameraden met Sterling komt er een topper bij Feyenoord binnen. Binnen de selectie verandert er veel. De tweede plaats komt in het zicht. Met Sterling Ueda en Mousa staat er een aanval waar tegenstanders moeten dubbelen. Met Targalien Valente en Moder in potentie een beter middenveld dan PSV. Met Small en Read erbij een team wat nog nooit in deze samenstelling heeft gevoetbald. Na Timber Larin Steijn Lotomba Sliti Slory Bijlow Tengstedt kunnen we eindelijk weer gaan voetballen. Sauer Borges Jeng Bos Hwang V Persie Junior zijn prima spelers in ontwikkeling
