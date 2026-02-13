Valentijn Driessen ziet dat de eerste dagen van Jordi Cruijff bij Ajax meteen de nodige stof doen opwaaien. De nieuwe technisch directeur drukt direct zijn stempel in Amsterdam, maar roept ook verbazing op. Met name het hoge salaris van de beleidsbepaler zorgt voor vraagtekens bij de journalist.

In zijn column voor De Telegraaf onthult Driessen dat Cruijff bij Ajax een vast jaarsalaris van 850.000 euro gaat verdienen. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot nog eens 750.000 euro. Volgens Driessen gaat het om een recordsalaris voor iemand in deze functie binnen Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“In de geest van vader Johan Cruijff zou Jordi eerst oud-Ajacieden bij de club moeten betrekken. Daarnaast zou hij genoegen moeten nemen met een laag basissalaris en hoge bonussen bij topprestaties, waar de club financieel beter van wordt. Van dat gedachtengoed valt vooralsnog niets te bekennen”, schrijft Driessen.

Daarnaast merkt de columnist op dat Cruijff in zijn eerste weken bij Ajax meteen hard heeft ingegrepen. “Wie in Amsterdam dacht met een slap aftreksel van vader Johan te maken te hebben, heeft zich ernstig vergist in de 52-jarige zoon van de overleden Ajax- en Barcelona-legende.”

'Hij neemt Marijn Beuker niet serieus'

Volgens Driessen neemt Cruijff binnen de club duidelijke posities in en spaart hij daarbij niemand. Zo zou hij zijn collega Marijn Beuker niet serieus nemen. Dat bleek wel toen Cruijff op eigen houtje Oscar Garcia als nieuwe trainer aanstelde bij Jong Ajax. “Of Beuker zich in de nieuwe machtsstructuur bij Ajax kan vinden, interesseert Cruijff niet. Hij neemt hem niet serieus. Hij kon Beuker op sommige vlakken goed gebruiken, maar verder… Het rotten van de vis begint bij de kop en daar grijpt Cruijff dus direct in.”