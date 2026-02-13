Live voetbal

Engelse media: Feyenoord troeft 18 clubs af met komst van Raheem Sterling

Tijmen Gerritsen
13 februari 2026, 07:47

De verrassende transfer van Raheem Sterling naar Feyenoord is groot nieuws in Engeland. De 31-jarige aanvaller werd donderdagavond volledig onverwacht gepresenteerd als nieuwste aanwinst van de Rotterdamse club.

Volgens de BBC hadden maar liefst achttien clubs interesse in Sterling. De vleugelaanvaller was transfervrij na zijn vertrek bij Chelsea, waar hij nauwelijks speelde, maar wel een enorm salaris verdiende. Op Stamford Bridge streek Sterling naar verluidt zo’n 350.000 euro per week op.

Achttien clubs hoopten te profiteren van die transfervrije status: 'Everton hield gesprekken met Sterling, net als Juventus en Napoli. Leeds United dacht aan een deal met Sterling en West Ham United wilde Sterling huren van Chelsea voordat zijn contract ontbonden werd', voegt The Sun toe aan het nieuws van de BBC. Uiteindelijk koos Sterling voor Feyenoord.

Volgens de boulevardkrant probeerde Feyenoord de Engels international aanvankelijk langer vast te leggen dan een half jaar. Sterling zou echter bewust hebben gekozen voor een kortlopend contract, om te bekijken of de club en omgeving bij hem passen. De aanvaller trainde dit seizoen grotendeels individueel bij Chelsea.

The Guardian is benieuwd of Sterling zijn carrière weer positief kan oppakken bij Feyenoord: 'Hij had het moeilijk in de eerste seizoenshelft, toen toenmalig Chelsea-manager Enzo Maresca hem verbande van het eerste elftal.'

Grote vraag of die zijn oude niveau gaat halen, is niet voor niets bij Chelsea verbannen.

