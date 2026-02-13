durft nog te dromen van deelname aan het WK 2026. De routinier, goed voor 42 interlands tussen 2016 en 2024, beseft echter dat hij momenteel niet bovenaan de pikorde staat van bondscoach Ronald Koeman. Ongeacht of hij deel zal uitmaken van de selectie, wil hij afreizen naar de Verenigde Staten.

In de Olympische Spelen-podcast Clubhuis Milaan, waar De Roon als liefhebber het schaatsen becommentarieert, krijgt hij de vraag of hij uitkijkt naar de zomer. "Ja, natuurlijk. Ik ben er klaar voor. Of ik erbij ben? Op wat voor manier?", reageert de 34-jarige aanvoerder van Atalanta Bergamo met een lach.

De middenvelder begrijpt de ondertoon direct. "Ik heb nog een 'één-procent-droom' dat er wat blessures zijn en Koeman me toch nog nodig heeft. Dat zou het allermooiste zijn." Tegelijkertijd staat hij open voor een alternatieve invulling van zijn WK-zomer. "Ik zou er graag bij willen zijn als fan, of als iemand die misschien een keertje met Jeroen Stekelenburg een wedstrijd analyseert. Dat zou leuk zijn."

De Roon kwam tot dusver 42 keer uit voor Oranje, waarvan een aanzienlijk aantal interlands onder bondscoach Koeman. Zijn laatste optreden dateert van bijna twee jaar geleden: op 26 maart 2024, in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Duitsland.

Koeman sprak in augustus 2024 nog over de situatie van enkele van zijn routiniers. "Ik heb persoonlijke gesprekken gevoerd met Daley Blind, Georginio Wijnaldum en Marten de Roon en heb ze uitgelegd waarom ik geen beroep op ze doe en dat ik kies voor een aantal nieuwe, jonge spelers", zei hij toen.

Groepsfase in Texas en Missouri

Mocht De Roon inderdaad als supporter of analist naar de Verenigde Staten afreizen, dan weet hij waar hij moet zijn. Nederland is voor de groepsfase van het WK ingedeeld in Groep F, samen met Japan, Tunesië en een winnaar uit de Europese play-offs. De ploeg van Koeman zal de groepswedstrijden afwerken in Dallas, Houston en Kansas City. De uitvalsbasis wordt Kansas City, in de staat Missouri.