Live voetbal 1

Robin van Persie kiest voor basisdebutant Benda tegen Go Ahead Eagles

Robin van Persie tijdens een persconferentie
Foto: © Feyenoord ONE
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
13 februari 2026, 15:17

Steven Benda staat voor zijn basisdebuut bij Feyenoord. De winteraanwinst staat zondag tegen Go Ahead Eagles onder de lat, omdat concurrent Timon Wellenreuther geschorst is.

Wellenreuther incasseerde afgelopen zondag tegen FC Utrecht zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Zijn vorige concurrent Justin Bijlow vertrok in de winterse transferperiode naar Genoa. In Utrecht zaten Benda en Liam Bossin op de bank.

Trainer Robin van Persie laat vrijdag op de persconferentie weten dat de keuze op Benda zal vallen in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead. “Steven zal starten. Hij heeft een hele positieve indruk gemaakt en past zich prima aan.”

Artikel gaat verder onder video

"Hij is een rustige jongen en traint hard. Hij wil de speelwijze graag eigen maken en Timon kan weer Duits praten", aldus Van Persie, die verder hoopt te kunnen beschikken over Ayase Ueda. Tegen Utrecht zat de Eredivisie-topscorer niet bij de selectie. "Het gaat wel wat beter met hem, maar om daar iets definitiefs over te zeggen is nog te vroeg. We gaan morgen trainen, maar we moeten afwachten. Rond de wedstrijd weten we meer."

Wat verwacht jij van Feyenoord - Go Ahead Eagles?

Laden...
42 stemmen

➡️ Meer over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling

Duizelingwekkende cijfers: het salaris dat Feyenoord-aanwinst Sterling achterlaat

  • Gisteren, 18:29
  • Gisteren, 18:29
  • 9
Raheem Sterling Chelsea

Feyenoord stunt met komst Raheem Sterling: 'Dit is natuurlijk fantastisch'

  • Gisteren, 17:35
  • Gisteren, 17:35
  • 11
Bas Nijhuis te gast bij Vandaag Inside

Nijhuis fel op Van Hooijdonk na kritiek op VAR-moment

  • di 10 februari, 10:56
  • 10 feb. 10:56
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Go Ahead

Feyenoord
12:15
Go Ahead Eagles
1,40
5,20
8,00
Wordt gespeeld op 15 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Steven Benda

Steven Benda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (1 okt. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2025/2026
Millwall
9
0
2024/2025
Fulham
0
0
2023/2024
Fulham
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
22
40
59
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel