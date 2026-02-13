staat voor zijn basisdebuut bij Feyenoord. De winteraanwinst staat zondag tegen Go Ahead Eagles onder de lat, omdat concurrent Timon Wellenreuther geschorst is.

Wellenreuther incasseerde afgelopen zondag tegen FC Utrecht zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Zijn vorige concurrent Justin Bijlow vertrok in de winterse transferperiode naar Genoa. In Utrecht zaten Benda en Liam Bossin op de bank.

Trainer Robin van Persie laat vrijdag op de persconferentie weten dat de keuze op Benda zal vallen in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead. “Steven zal starten. Hij heeft een hele positieve indruk gemaakt en past zich prima aan.”

"Hij is een rustige jongen en traint hard. Hij wil de speelwijze graag eigen maken en Timon kan weer Duits praten", aldus Van Persie, die verder hoopt te kunnen beschikken over Ayase Ueda. Tegen Utrecht zat de Eredivisie-topscorer niet bij de selectie. "Het gaat wel wat beter met hem, maar om daar iets definitiefs over te zeggen is nog te vroeg. We gaan morgen trainen, maar we moeten afwachten. Rond de wedstrijd weten we meer."