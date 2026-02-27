Feyenoord-trainer Robin van Persie slaat de plank mis door het publiekelijk op te nemen voor . Dat betoogt René van der Gijp althans in Vandaag Inside. Van Persie trok vrijdag op zijn persconferentie fel van leer over de kritiek die Sterling kreeg na zijn debuut voor de Rotterdammers.

Sterling viel afgelopen weekend een half uur voor tijd in tegen Telstar, dat in De Kuip met 2-1 werd verslagen. De Engelse aanvaller is nog lang niet fit, luidde de algemene conclusie van vele analisten. Gek is dat ook niet, aangezien Sterling sinds mei vorig jaar (toen hij nog op huurbasis bij Arsenal speelde) geen officiële wedstrijdminuten meer heeft gemaakt. Van der Gijp wond er desondanks geen doekjes om en stelde in de podcast KieftJansenEgmondGijp dat zelfs Peter Gilllis nog fitter is dan Sterling. Ook de analisten van Studio Voetbal waren nog niet onder de indruk, al zei Pierre van Hooijdonk er wél bij dat hij Sterling nog niet wilde 'afserveren' op basis van zijn dertig minuten tegen Telstar. Toch klonk ook daar de nodige kritiek: "Laat ik het zo zeggen: de laatste keer dat ik hem heb zien spelen in de Premier League, was hij scherper en oogde hij wat sneller. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel", aldus Pi-Air.

Artikel gaat verder onder video

Van Persie nam het vrijdag op zijn persconferentie juist op voor Sterling en noemde de uitlatingen van de verschillende analisten 'lekker op zijn Nederlands'. "Ik vond het misplaatst ook. Als je een beetje gevoel voor de context hebt, waar hij vandaan komt, wat hij al heeft gepresteerd, dat hij maanden lang geen teamtraining heeft gehad. Dan snap ik dat er verwachtingen bij komen, ook door het feit en het geen wat hij heeft gedaan tijdens zijn carrière, dat is heel erg bijzonder. Je hebt het over een absolute topspeler die bijna alles heeft gewonnen wat je maar kunt winnen. Om hem dan zo af te branden op basis van een half uur, zijn eerste half uur in dik een half jaar. Dat vind ik heel misplaatst. Dan snap je er echt werkelijk waar, he-le-maal niks van", aldus de trainer van Feyenoord.

Het is echter Van Persie zélf die er niks van begrijpt, zegt Van der Gijp op zijn beurt. "Je bent namelijk analist om te analyseren wat je op dat moment ziet. Je bent geen analist om de Sterling te analyseren van drie jaar geleden, daar ben je geen analist voor. En je bent óók geen analist om de Sterling van over drie weken te analyseren. Ik keek zaterdag naar Sterling. Nou, het leek alsof hij op een paar kunstschaatsen liep. Dan zeg ik dat. Maar als Van Persie dan zegt: 'Dat is niet slim, je moet het over een paar weken zien', dat kan ik hier niet zeggen!", aldus de oud-voetballer. Johan Derksen is het daar roerend mee eens: "Jij beoordeelt hem op de prestatie van die dag. Het is geen toeval dat hij bij Chelsea weggestuurd is en dat hij er bij Arsenal niet in stond", meent de analist.

VIDEO - René van der Gijp reageert op uitspraak Van Persie over kritiek op Sterling: 'Hij begrijpt het niet'