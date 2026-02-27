Johan Derksen trekt vrijdagavond fel van leer tegen Feyenoord-kopstuk Dennis te Kloese. De naderende aanstelling van Kees van Wonderen als technisch directeur bewijst maar weer eens dat Te Kloese 'er niets van snapt', aldus het vaste gezicht van Vandaag Inside.

Te Kloese bekleedt al sinds 2022 een dubbelfunctie bij Feyenoord, waar hij het algemeen directeurschap combineert met de functie van technisch directeur. Daar lijkt op korte termijn echter verandering in te gaan komen: volgens diverse media staat Feyenoord op het punt om oud-speler Van Wonderen aan te stellen als technisch directeur, ondanks het feit dat hij in die functie nog nul ervaring heeft.

Derksen voorspelt dat de keuze voor Van Wonderen verkeerd gaat uitpakken. "Te Kloese heeft een domme fout gemaakt door Robin van Persie te halen, die als trainer niets gepresteerd had. En nu haalt hij een technisch directeur, Van Wonderen, die heeft nog nooit die functie bekleed. Dan moet je namelijk een netwerk hebben met zaakwaarnemers en managers, maar dat heeft hij helemaal niet. Dus die gaat ook alle rookie-fouten weer maken", voorziet De Snor.

'Dat gaat mis, dit is een ervaringsvak!'

"Dus die Te Kloese, die snapt er niets van", concludeert Derksen vervolgens. "Die wil alleen maar de mensen pleasen, dat ze rustig blijven. Eerst met Van Persie, toen kreeg hij kritiek dat hij technisch directeur erbij was: huppakkee, Van Wonderen erin. Dat gaat mis! Dat is een ervaringsvak!" Derksen stipt vervolgens aan dat Feyenoord eerst tevergeefs een lijntje uitgooide richting Carlos Aalbers (N.E.C.), die echter vriendelijk bedankte. "Als je bij Marcel Boekhoorn zit, dan ga je niet weg, natuurlijk", begrijpt Derksen wel.

Ook Hendriks twijfelt aan Van Wonderen: 'Ontzettend aardige man, maar...'

Tafelgast Hélène Hendriks kent Van Wonderen goed vanwege haar werkzaamheden voor Ziggo Sport, waar de oud-verdediger regelmatig aanschuift als analist bij Europese wedstrijden. "Het is ontzettend aardige man", begint de presentatrice. "Maar voor zo'n topclub als Feyenoord... Hij was als analist heel goed. Wij zijn gewend aan veel reuring en entertainment, maar hij is gewoon heel sec. Hij vertelt gewoon precies wat hij ziet en dat deed hij heel erg goed. Leuke man, maar wat Johan zegt: je hebt wel ervaring nodig voor een club als Feyenoord. Ik weet niet hoe zijn internationale contacten zijn, op de transfermarkt, maar die zou je ook moeten hebben", aldus Hendriks.