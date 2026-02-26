De grootste revelatie van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen? Dat is misschien wel (19). De Marokkaanse verdediger valt niet alleen op door zijn verdedigende kwaliteiten, maar ook door zijn opvallende doelpuntenproductie. Niet voor niets is Baouf inmiddels een van de meest begeerde talenten van Nederland, waardoor een stap naar de top nauwelijks kan uitblijven.

SC Cambuur is hard op weg naar een terugkeer in de Eredivisie. Na de overwinning op FC Eindhoven van dinsdagavond staat de ploeg negen punten los van De Graafschap, terwijl het ook nog twee wedstrijden tegoed heeft. Toch ging het tegen Eindhoven niet vanzelf. Wie trok de ploeg over het dode punt heen? Baouf.

De verdediger was de afgelopen maand goud waard voor de promotiekandidaat uit Leeuwarden. Hij scoorde tegen Jong PSV, maakte de winnende tegen Jong Ajax en was dinsdag opnieuw beslissend tegen Eindhoven. Zijn seizoenstotaal staat op zes goals en één assist. Voor een centrale verdediger zijn dit bijna ongekende cijfers.

Verdedigend ijzersterk

Ook verdedigend maakt de pas negentienjarige Baouf indruk. Hij is sterk in de opbouw, leest het spel goed en schuwt duels of slidings niet. Zijn lengte van 1,83 meter vormt geen enkel probleem; Baouf houdt zich uitstekend staande tegenover zijn directe tegenstanders in de Keuken Kampioen Divisie. De statistieken bevestigen dat beeld.

Wereldkampioen in Chili

De internationale doorbraak van Baouf volgde in oktober vorig jaar tijdens het WK Onder 20 in Chili. Als steunpilaar van de Marokkaanse defensie speelde hij een belangrijke rol in het veroveren van de wereldtitel. In de finale tegen Argentinië, die met 0-2 werd gewonnen, speelde hij de volledige wedstrijd.

Op dat mondiale podium liet Baouf zien dat hij het niveau van zijn leeftijdsgenoten is ontgroeid. Hij combineerde defensieve zekerheid met leiderschap en persoonlijkheid.

Meer tegengoals zonder Baouf

Ook bij Cambuur zijn de cijfers veelzeggend. Tussen 22 september en 24 oktober ontbrak Baouf vanwege het WK Onder 20. In die periode kregen de Leeuwarders dertien tegengoals in zeven wedstrijden. In de vijf duels vóór zijn vertrek incasseerde Cambuur slechts drie treffers.

Na zijn terugkeer staat de defensie opnieuw als een huis. Sindsdien kreeg Cambuur vijftien tegendoelpunten in veertien wedstrijden, inclusief drie tegentreffers in het bekertoernooi.

Recordtransfer in aantocht

Baouf kwam afgelopen zomer transfervrij over van RSC Anderlecht, waardoor Cambuur bij een verkoop geen rekening hoeft te houden met een doorverkooppercentage. Het grootste deel van de transfersom vloeit dus direct de clubkas in.

De club verkocht pas één keer eerder een speler voor meer dan één miljoen euro: afgelopen zomer vertrok Benjamin Pauwels voor 1,3 miljoen euro naar CD Leganés. Dat bedrag lijkt slechts een tussenstation, want het is een kwestie van tijd voordat Baouf dit record verbreekt.

Waarom de Nederlandse top moet toeslaan

Voor de Nederlandse top ligt hier een buitenkans. Baouf is jong, ontwikkelbaar en gewend om onder druk te presteren, zowel in de promotiestrijd met SC Cambuur als op het internationale podium. Zijn profiel past bij clubs die dominant willen spelen en centrale verdedigers nodig hebben die comfortabel aan de bal zijn.

Daarnaast is timing cruciaal. Wachten betekent vrijwel zeker dat buitenlandse clubs zich gaan melden, waardoor de transfersom snel oploopt. Voor topclubs in de Eredivisie is dit hét moment om door te pakken.

Baouf heeft in de Keuken Kampioen Divisie laten zien dat hij boven het niveau uitstijgt. De vraag is niet óf hij de stap gaat maken, maar wie er het snelst handelt.