Anco Jansen roept PSV, Feyenoord en Ajax tot actie: ‘Haal Ismaël Baouf (19) snel op!’

Ismaël Baouf bij Cambuur
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
15 oktober 2025, 12:10

Anco Jansen raakt niet uitgepraat over Cambuur-speler Ismaël Baouf (19). De centrale verdediger komt momenteel uit op het WK Onder 20, waar hij de halve finale heeft gehaald met Marokko. Volgens Jansen moet de Nederlandse top snel zakendoen met het talent, zo zegt hij bij Voetbalpraat.

Marokko Onder 20 rekende in de kwartfinale af met de leeftijdsgenoten van de Verenigde Staten (1-3), waardoor de ploeg zich schaarde bij de laatste vier van het WK. Woensdagavond wacht om 22.00 uur (Nederlandse tijd) de ontmoeting met Frankrijk Onder 20. Baouf zal in die wedstrijd hoogstwaarschijnlijk opnieuw in het hart van de defensie spelen.

Artikel gaat verder onder video

“Dat vind ik echt een schitterend verhaal. In de Keuken Kampioen Divisie vond ik hem dit seizoen al een enorme indruk maken. Hij is van Anderlecht gekomen en heeft voor drie jaar getekend bij Cambuur. Echt een groot compliment daarover naar Lars Lambooij (technisch manager Cambuur, red.)”, begint Jansen.

“Deze jongen, ook op dit WK, vind ik de beste in de selectie. Ik vind hem zo on-ge-lo-fe-lijk goed”, bejubelt de oud-middenvelder van onder meer FC Emmen en De Graafschap Baouf. Kees Kwakman denkt dat het WK een goede leerschool is voor de Marokkaan: “Bij Cambuur speelt hij met ruimtes in de rug, terwijl hij nu met een heel andere manier van verdedigen te maken krijgt”, doelt de Volendammer op de wat meer verdedigende tactiek die de Marokkanen hanteren.

“Ik vind hem echt een enorm goede speler. Ik durf wel te zeggen: Nederlandse topclubs moeten hem snel ophalen. Hij is ook pas negentien”, zegt Jansen vervolgens. “Dit toernooi is gewoon echt een groot toernooi. Die jongen gaat ook bij andere clubs op de radar komen. Ik zie er wel wat in, poeh”, voegt de ex-prof aan zijn betoog toe.

Reacties

descheids
374 Reacties
27 Dagen lid
572 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij zal niet gratis zijn dus feijenoord valt al direct af. Vervolgens is de bron Anco Jansen, lijkt mij dat de top 2 hier niet aan gaan beginnen.

Pietjanhendrik
419 Reacties
84 Dagen lid
387 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij is niet gratis of te huur dus zullen de huidige nummer 2 en 3 wel afvallen.

CG
2.508 Reacties
813 Dagen lid
13.329 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gaat heel erg moeilijk worden !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
Ismaël Baouf

Ismaël Baouf
SC Cambuur
Team: Cambuur
Leeftijd: 19 jaar (17 sep. 2006)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Cambuur
5
1
2025/2026
0
0
2024/2025
26
2
2023/2024
23
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

