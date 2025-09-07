Apengeluiden bij Cambuur - Willem II, racistisch bejegende speler komt met reactie

is zaterdagavond slachtoffer geworden van racisme bij Cambuur – Willem II (2-2). De debuterende aanvaller van de Tilburgers reageert via Instagram op het walgelijke incident. Ook Henk de Jong keurt het gedrag van zijn eigen supporters ‘ten zéérste af’.

Het incident vond zo’n kwartier voor tijd plaats, toen Bamba gewisseld werd en achter de goal richting de reservebank liep. Vanaf de harde kern zou er iets racistisch zijn geroepen richting de 21-jarige Duitser, waarop Bamba boos reageerde. Even later uitte de vleugelspeler zijn frustraties bij Cambuur-trainer Henk de Jong.

De oefenmeester van de Leeuwarders kwam na de wedstrijd, tegenover ESPN, terug op het voorval. “Die jongen (Bamba, red.) zei: ‘Niet-respectvol gedrag’ van één of twee supporters van ons. Dat keuren wij ten zéérste af. Dat is niet wat we bij Cambuur willen. Ik weet niet precies wat ze gezegd hebben, maar als het over donkere jongens gaat, mag dat al helemaal niet. Wij hebben zelf ook donkere jongens, dus dat zou verschrikkelijk zijn. Dit ben ik helemaal niet gewend van onze supporters”, aldus De Jong. Na afloop ging Bamba, samen met Cambuur-speler Tony Rölke, verhaal halen bij de fanatieke fans van Cambuur.

Later op de avond deelde Bamba een statement op zijn Instagram. “Ik ben teleurgesteld en boos dat ik, na mijn allereerste wedstrijd voor Willem II, al over zoiets moet praten”, begint hij. Bamba legt uit dat enkele Cambuur-fans apengeluiden richting hem maakten. “Misschien moet je niet naar een stadion gaan, maar naar een dierentuin, als je tegen ‘apen’ wil praten”, vervolgt hij cynisch op de walgelijke geluiden.