Nieuwe start voor Vitesse: 'De club is voor de poorten van de hel weggesleept'

Voor Vitesse en de supportersschare van de club kwam woensdag het bevrijdende nieuws dat de geelzwarte vereniging zijn licentie weer terug heeft gekregen na een zogenaamd 'turbospoedappel'. Het moet een nieuwe start betekenen voor Vitesse, dat zich geen volgende fout meer kan veroorloven.

Op 12 september moeten de Arnhemmers hun 'weg weer vervolgen': dan staat het Keuken Kampioen Divisie-duel tegen Jong AZ op het programma. Jeroen Kapteijns, journalist van De Telegraaf, geeft een update van hoe het er bij Vitesse ervoor staat. "Waar Rehm (de trainer, red.) de afgelopen dagen met een man of acht op het veld stond was het aantal spelers donderdagochtend twee keer zo groot. De proefspelers Lucien Littbarski en Connor van den Berg, die al eerder waren aangesloten, hadden donderdag gezelschap gekregen van Maximilian Brüll, een voormalige reservekeeper van Borussia Mönchengladbach, die al eerder op proef is geweest in Arnhem."

Kapteijns benadrukt ook dat het overrulen van de KNVB door het Gerechtshof toch een beetje een blamage is voor de Nederlandse voetbalbond. "En dat terwijl de KNVB steeds de zorgvuldigheid van het doorlopen proces heeft benadrukt. Na drie jaar gesoebat met Vitesse besloot de licentiecommissie dit jaar de licentie, die Vitesse een jaar eerder met de hakken over de sloot had herkregen, alsnog in te trekken vanwege 'een patroon van misleiding, omzeiling en ondermijning van het licentiesysteem over meerdere jaren'.

Het is momenteel onduidelijk wat de volgende stap van de KNVB gaat zijn. "Gaat de voetbalbond ijzerenheinig het eigen gelijk najagen en doorprocederen tegen een club die ondertussen deelneemt aan de competitie, waarmee de bond de eigen competitie in het honderd kan laten lopen met alle negatieve bijeffecten?", schrijft Kapteijns bijvoorbeeld. Hoe deze saga wordt voorgezet, zal in de komende periode blijken.

'Voor de poorten van de hel weggesleept'

Er is in ieder geval wel vertrouwen dat Vitesse een horrorscenario als deze nooit meer zo dichtbij zal laten komen. "Nu Vitesse voor de poorten van de hel is weggesleept, mag verondersteld worden dat het besef is ingedaald bij de verantwoordelijken van de club dat de tijd van schimmige dealtjes nu echt voorbij moet zijn en kan een handreiking worden gedaan naar de KNVB door volledige transparantie te bieden over het financiële verhaal achter de beoogde overname door de Sterkhouders en door extra controlemechanismen in te bouwen, waarmee het geschonden vertrouwen kan worden hersteld", denkt Kapteijns, die vooral de positieve kant van de uitkomst belicht. "Daarmee zou de onverwachte juridische wending die de al drie jaar slepende Vitesse-zaak heeft genomen een vertrekpunt kunnen zijn voor een nieuwe start van de Arnhemse club."