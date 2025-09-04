Belangenverstrengeling? 'Rechter in Vitesse-proces mogelijk ernstig in verlegenheid gebracht'

Eén van de drie rechters die woensdag uitspraak deed in de hoger beroepszaak waarin Vitesse de proflicentie - voorlopig - terug kreeg, is 'mogelijk ernstig in verlegenheid gebracht', zo meldt Omroep Gelderland. De rechter in kwestie blijkt namelijk een nevenfunctie te hebben bij amateurclub SML, waarmee Vitesse op verschillende vlakken uitgebreid samenwerkt. Het hof laat zelf aan de regionale omroep weten dat de functie van de rechter in kwestie 'niet in strijd is met de eisen voor onafhankelijke rechtspraak'.

SML en Vitesse onderhouden in de woorden van de omroep 'al jaren warme banden' en werken samen op verschillende terreinen. De betreffende rechter blijkt bij de amateurclub actief te zijn als voorzitter van de commissie overleg en veiligheid, een (onbetaalde) nevenfunctie die ook vermeld staat op rechtspraak.nl. Daarnaast zou hij ook 'incidenteel' als recreant het shirt van de club aantrekken. Bij SML loopt ook Marwin Melis rond. De transportondernemer sponsort de vereniging, maar is óók bestuurslid van de Sterkhouders van Vitesse. Het is niet ondenkbaar dat Melis en de rechter elkaar kennen via hun betrokkenheid bij SML, wat de schijn van belangenverstrengeling in de Vitesse-zaak op zou kunnen wekken.

Hof reageert: 'Geen invloed of belang bij sponsor en partnerclub'

Artikel gaat verder onder video

Volgens het hof is daar echter geen sprake van, zo blijkt uit een reactie aan Omroep Gelderland: "De nevenbetrekking van de betrokken raadsheer is bekend bij het hof en is opgenomen in het nevenfunctieregister op rechtspraak.nl. De raadsheer beslist in de commissie veiligheid en gedrag over meldingen van wangedrag bij de amateurvoetbalclub SML Arnhem. Deze commissie opereert onafhankelijk van het bestuur van SML Arnhem en heeft geen enkele bemoeienis met sponsoren uit het betaald voetbal. De raadsheer heeft geen invloed of belang bij de sponsor Melis en de partnerclub Vitesse. De nevenfunctie van de raadsheer staat te ver af van de belangen waar het hier om gaat, namelijk een KNVB-besluit over de proflicentie van Vitesse. Daarom is zijn deelname aan de zaak niet in strijd met de eisen voor onafhankelijke rechtspraak."

De rechter in kwestie hád kunnen besluiten om zichzelf vanwege zijn nevenfunctie van de zaak-Vitesse af te halen, maar heeft dit niet gedaan. Ook het hof zag daartoe geen reden: "In dit geval is bij de toedeling de nevenfunctie meegewogen en geoordeeld dat deze niet in de weg staat. De raadsheer voetbalt incidenteel recreatief bij SML en ook dat is geen beletsel geweest." Of de KNVB op voorhand op de hoogte was van de betrokkenheid van de betreffende rechter bij SML, is echter nog maar de vraag. "Was dat vooraf wel zo geweest, hadden zij de raadsheren kunnen 'wraken' zoals dat in het recht heet", stipt de omroep aan. De voetbalbond toonde zich in een eerste reactie verrast over de uitspraak en beraadt zich nog over een mogelijke cassatie. "De kans is uiterst klein dat de nevenfunctie van de raadsheer van het hof gevolgen zal hebben voor Vitesse", weet Omroep Gelderland.