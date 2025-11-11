Live voetbal

KNVB deelt vuurwerkboete uit aan Feyenoord, ook Ajax moet vrezen

Vuurwerk van Feyenoord-supporters bij FC Groningen
Foto: © Imago
11 november 2025, 19:21

De KNVB heeft Feyenoord een boete opgelegd voor het afsteken van vuurwerk door supporters tijdens de uitwedstrijd bij FC Groningen op 28 september, zo maakt de bond bekend. Ook Vitesse en FC Emmen zijn bestraft, terwijl Ajax nog in afwachting is na het vuurwerk tegen sc Heerenveen op 1 november.

Feyenoord ging eind september op bezoek bij FC Groningen (0-1 zege), waarbij enkele meegereisde supporters vuurwerk afstaken. Na onderzoek heeft de KNVB besloten dat de Rotterdammers een bedrag van 10.000 euro moeten betalen, waarvan 5000 euro voorwaardelijk. Deze voorwaardelijke straf blijft twee jaar staan en moet bij een volgend vergrijp worden betaald.

Het is alweer de tweede keer in korte tijd dat Feyenoord bestraft wordt voor het afsteken van vuurwerk op de tribunes. Voor het Europa League-duel met Panathinaikos (3-1) werd ook vuurwerk afgestoken. Dat kwam de Rotterdammers op een boete van 60.000 euro van de UEFA te staan. Daarnaast moet een deel van de tribunes gesloten blijven tijdens de thuisduels met Celtic en Sturm Graz. Verder legde de UEFA een boete van 28.000 euro op voor het blokkeren van doorgangen in het stadion.

Ajax in afwachting, Vitesse en Emmen ook bestraft

De KNVB heeft niet alleen Feyenoord bestraft voor het afsteken van vuurwerk. Ook Vitesse en FC Emmen kregen hier boetes voor. De Arnhemmers moeten 3.750 euro betalen, waarvan 1.875 voorwaardelijk, terwijl de bond een rekening van 7.500 euro naar Emmen heeft gestuurd. Naar verwachting kan Ajax op korte termijn ook een boete verwachten van de KNVB. Tijdens het thuisduel met sc Heerenveen (1-1) werd er een flinke hoeveelheid vuurwerk afgestoken ter nagedachtenis aan een overleden Ajax-supporter, waardoor de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd. Hierover is nog geen uitspraak gedaan.

CG
2.646 Reacties
841 Dagen lid
13.373 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou wil men in ons land vuurwerkverbod invoeren. Maar waar niet aan gedacht wordt is dat vuurwerk blijvend uit het buitenland gehaald worden !!

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

