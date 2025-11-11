Hans Kraay junior komt in Voetbalpraat op ESPN met een tip voor de scouts Feyenoord én de overige topclubs in de Eredivisie. De verslaggever raadt de scouts van die clubs van harte aan om eens naar Oscar Sjöstrand, de 21-jarige linksbuiten van SC Cambuur, te gaan kijken.

Cambuur telde afgelopen zomer naar verluidt een bedrag van vierenhalve ton neer om Sjöstrand over te nemen van Sandvikens IF uit zijn vaderland Zweden. In Leeuwarden zette hij zijn handtekening onder een driejarig contract, waarin een optie voor een vierde jaar is opgenomen. Sjöstrand veroverde bij Cambuur direct een basisplaats en staat inmiddels op zestien optredens in het elftal van trainer Henk de Jong, waarin hij zes keer trefzeker was en vier keer de assist leverde bij een treffer van een teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

In Voetbalpraat wordt het functioneren van Leo Sauer bij Feyenoord besproken. De Slowaak maakte vorig seizoen indruk toen hij op huurbasis uitkwam voor NAC Breda, maar kwam sinds zijn terugkeer in De Kuip nog niet één keer tot scoren in een officieel duel. Volgens Kraay komt dat vooral omdat hij bij Feyenoord 'echt linksbuiten' moet spelen, terwijl NAC-trainer Carl Hoefkens Sauer veel meer vrijheid gaf om naar binnen te trekken, of 'fladderen' zoals Kraay het noemt.

Mocht Feyenoord desondanks aan een nieuwe linksbuiten denken, dan kan Kraay Sjöstrand van harte aanbevelen. "Ik zie elke week Keuken Kampioen Divisie-voetbal, wat natuurlijk vele niveaus lager is dan de Eredivisie. Cambuur heeft wel een geweldig scoutingssysteem denk ik, want die hebben Oscar Sjöstrand. Álles aan die jongen is mooi, al strikt hij zijn veters. Zijn aannames zijn mooi, hij heeft diepte... Ik zeg niet dat Feyenoord hem moet nemen, maar ik zou als topclub, of AZ ofzo, die jongen wel volgen. Want alles aan hem is mooi, maar het is ook nog effectief. Dan moet er altijd een hele grote 'maar' achter: het is 'maar' de Keuken Kampioen Divisie. Maar de mensen die ervoor gestudeerd hebben, de scouts, die weten dat ongetwijfeld te rangschikken", besluit Kraay.