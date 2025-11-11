Live voetbal

Kraay beveelt Cambuur-uitblinker Sjöstrand aan bij Feyenoord: 'Alles aan die jongen is mooi'

Hans Kraay junior met op de achtergrond drie juichence Cambuur-spelers waaronder Oscar Sjöstrand
Foto: © Imago/Realtimes
11 november 2025, 15:40

Hans Kraay junior komt in Voetbalpraat op ESPN met een tip voor de scouts Feyenoord én de overige topclubs in de Eredivisie. De verslaggever raadt de scouts van die clubs van harte aan om eens naar Oscar Sjöstrand, de 21-jarige linksbuiten van SC Cambuur, te gaan kijken.

Cambuur telde afgelopen zomer naar verluidt een bedrag van vierenhalve ton neer om Sjöstrand over te nemen van Sandvikens IF uit zijn vaderland Zweden. In Leeuwarden zette hij zijn handtekening onder een driejarig contract, waarin een optie voor een vierde jaar is opgenomen. Sjöstrand veroverde bij Cambuur direct een basisplaats en staat inmiddels op zestien optredens in het elftal van trainer Henk de Jong, waarin hij zes keer trefzeker was en vier keer de assist leverde bij een treffer van een teamgenoot.

In Voetbalpraat wordt het functioneren van Leo Sauer bij Feyenoord besproken. De Slowaak maakte vorig seizoen indruk toen hij op huurbasis uitkwam voor NAC Breda, maar kwam sinds zijn terugkeer in De Kuip nog niet één keer tot scoren in een officieel duel. Volgens Kraay komt dat vooral omdat hij bij Feyenoord 'echt linksbuiten' moet spelen, terwijl NAC-trainer Carl Hoefkens Sauer veel meer vrijheid gaf om naar binnen te trekken, of 'fladderen' zoals Kraay het noemt.

Mocht Feyenoord desondanks aan een nieuwe linksbuiten denken, dan kan Kraay Sjöstrand van harte aanbevelen. "Ik zie elke week Keuken Kampioen Divisie-voetbal, wat natuurlijk vele niveaus lager is dan de Eredivisie. Cambuur heeft wel een geweldig scoutingssysteem denk ik, want die hebben Oscar Sjöstrand. Álles aan die jongen is mooi, al strikt hij zijn veters. Zijn aannames zijn mooi, hij heeft diepte... Ik zeg niet dat Feyenoord hem moet nemen, maar ik zou als topclub, of AZ ofzo, die jongen wel volgen. Want alles aan hem is mooi, maar het is ook nog effectief. Dan moet er altijd een hele grote 'maar' achter: het is 'maar' de Keuken Kampioen Divisie. Maar de mensen die ervoor gestudeerd hebben, de scouts, die weten dat ongetwijfeld te rangschikken", besluit Kraay.

avatar

Ik denk dat de stap nog te hoog is voor hem. Maar ik snap de gedachtegang wanneer je een mooie voetballer ziet denk je aan Feyenoord.

HenkDeTank
100 Reacties
5 Dagen lid
123 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een tussenstap bij een subtopper zou beter zijn, Twente, Groningen, Ajax, Utrecht bijv.

O. Sjöstrand

O. Sjöstrand
SC Cambuur
Team: Cambuur
Leeftijd: 21 jaar (8 nov. 2004)
Positie: A, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Cambuur
15
6
2025
Sandviken
14
2
2024
Sandviken
13
1
2024
Sollentuna
15
2

