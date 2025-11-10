Harry van der Laan vindt dat Feyenoord zondagavond tijdens het duel tegen Go Ahead Eagles (2-1 verlies) ernstig is benadeeld door scheidsrechter Joey Kooij. De analist van FC Rijnmond is van mening dat de Rotterdammers een zuivere strafschop is ontnomen.

Van der Laan doelt daarmee op een moment dat Feyenoord-spits Ayase Ueda in het strafschopgebied van Go Ahead licht aan het shirt werd getrokken door Yassir Salah Rahmouni. De spits van Feyenoord liet zich betrekkelijk laat vallen, waardoor Kooij helemaal niets wilde weten van een strafschop. Ook de VAR zag er niets in.

Artikel gaat verder onder video

Bij FC Rijnmond ziet men dat anders. In het programma van RTV Rijnmond legt Van der Laan uit dat Go Ahead Eagles met de overtreding van Leo Sauer op Mats Deijl voor een soortgelijk vergrijp wél een strafschop kreeg. “Het is bijna vergelijkbaar! Natuurlijk had Feyenoord ook een penalty moeten krijgen. Oké, het is bijna niets, maar dan moet je hem daar ook geven. Er wordt aan het shirtje gezeten en hij gaat neer.”

Dat Robin van Persie na afloop van de wedstrijd kritiek uitte op scheidsrechter Kooij, kan Van der Laan dan ook goed begrijpen. “Van Persie had daarin volledig gelijk. Ueda ging alleen te laat neer. Dat is een Japanner, die doet dat liever niet.”

Analist Ben Wijnstekers vindt anderzijds dat er kritisch gekeken mag worden naar Sauer, die op domme wijze een penalty veroorzaakte. “Vroeger zeiden we dat vleugelaanvallers voorin moesten blijven. Nu veroorzaakt Sauer op een rare manier een strafschop. Hij wil er voorbij en houdt daarna vast. Heel onnodig.”