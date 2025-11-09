Robin van Persie heeft zich zondagavond na het verloren uitduel van Feyenoord bij Go Ahead Eagles (2-1) beklaagd over scheidsrechter Joey Kooij. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Van Persie ontevreden is over de arbitrage.

Van Persie erkent na afloop voor de camera van ESPN dat Feyenoord ‘slecht heeft gespeeld’ tegen Go Ahead Eagles. “Zeker de eerste helft verloren we veel te makkelijk de duels. De tweede ballen waren ook vaak niet voor ons”, vertelt de hoofdtrainer van de Rotterdam na afloop voor de camera van ESPN.

“Je begint nog wel oké met een kans voor Hadj-Moussa, maar het werd naarmate de eerste helft vorderde steeds minder. Dat heb ik de jongens ook verteld in de rust: dat er een tandje bij moest, misschien wel twee tandjes”, vervolgt Van Persie. “Uiteindelijk speel je een betere tweede helft, maar los daarvan creëer je gewoon niet genoeg. Het bleef heel slordig. En op de belangrijke momenten was de restverdediging vaker niet dan wel op orde. Het was van onze kant een matige wedstrijd.”

Van Persie is niet blij met de rol die de arbitrage vertolkte bij de 1-0 van Go Ahead Eagles, na ruim tien minuten voetballen. Leo Sauer vergreep zich bij het uitverdedigen in eigen zestien aan Mats Deijl, waarna Kooij een strafschop toekende aan de thuisploeg. Deijl ontfermde zich over het buitenkansje en zette de thuisploeg daarmee op voorsprong. “De penalty is heel makkelijk gegeven”, vindt Van Persie.

“Ik denk dat Leo dat niet heel handig doet, want hij legt zijn hand op de schouder van de tegenstander. Er is héél weinig aan de hand. Dat doet die jongen van Go Ahead – ik weet niet wie het is – heel slim”, vervolgt Van Persie, die erop wordt gewezen dat het Deijl is op wie de overtreding werd begaan door Sauer. “Dat is een ervaren jongen. Ik kan me niet voorstellen dat hij hier pijn van heeft. Maar als je hiervoor een penalty geeft, zou je ook kunnen zeggen dat wij ook een penalty verdienden”, zegt de Feyenoord-trainer.

Van Persie heeft het over een moment in de tweede helft, waarbij Ayase Ueda in het strafschopgebied van Go Ahead licht aan het shirt werd getrokken door Yassir Salah Rahmouni. De spits van Feyenoord liet zich betrekkelijk laat vallen, waardoor Kooij niets wilde weten van een strafschop. “Dat was ook licht, maar goed: in het kader van de wedstrijd, in de geest van deze wedstrijd, mag de bal volgens mij ook bij dit moment op de stip”, vertelt Van Persie.

Van Persie gaat verder: “Uiteindelijk zijn wij een heel eerlijk team, dat altijd eerlijk speelt, maar als je deze twee momenten naast elkaar zet, dan zou je kunnen zeggen dat Deijl dat heel slim doet - hij gaat gelijk liggen - en Ayase gaat net wat later liggen. Maar het is allebei heel licht. Je kunt ze óf allebei wel geven, óf allebei niet geven”, vindt de oefenmeester.

Als Feyenoord verliest, begint Robin van Persie over de arbitrage

Het is absoluut niet de eerste keer dit seizoen dat Van Persie zich na een wedstrijd van Feyenoord opwindt over de arbitrage. Sterker nog, na drie van de vier laatste nederlagen die zijn ploeg leed, tegen respectievelijk Go Ahead Eagles, VfB Stuttgart en Aston Villa, wees hij verwijtend naar de scheidsrechter. Na het verlies tegen PSV (2-3) had Van Persie niets aan te merken op de arbitrage.

Afgelopen donderdag zei Van Persie na de verloren Europa League-wedstrijd tegen VfB Suttgart (2-0 nederlaag) bij Ziggo Sport: "Ik vond dat de scheidsrechter wel heel makkelijk floot, daar heb ik niet zo’n fijn gevoel aan overgehouden. Ik heb wel tien momenten waarbij ik me afvraag of hij moest fluiten. Ik kan dat misschien anders zien, dus dat is wel vervelend.”

Op 2 oktober stelde Van Persie na de Europa League-wedstrijd tegen Aston Villa (0-2 nederlaag) tegenover Ziggo Sport dat Feyenoord was ‘beroofd van een geldige goal’. Feyenoord dacht toen in de eerste helft op voorsprong te komen toen Ayase Ueda raak kopte uit een hoekschop. De treffer van de Japanse aanvaller werd echter afgekeurd, omdat een speler van Feyenoord, vermoedelijk, In-Beom Hwang, een onrechtmatig blok zette. “Dat speelt uiteraard ook een rol binnen deze wedstrijd. Je zag toen Aston Villa scoorde ook dat zo’n eerste goal toch wat doet met een team. Wij hadden recht op die eerste goal”, foeterde Van Persie.