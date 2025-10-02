Rade Obrenovic zegt schokkende woorden tegen Robin van Persie

Feyenoord voelt zich bestolen na de Europa League-wedstrijd tegen Aston Villa (0-2 nederlaag). Robin van Persie beweert zelfs dat scheidsrechter Rade Obrenovic zich bij hem verontschuldigd heeft vanwege een arbitrale dwaling in de eerste helft.

Feyenoord dacht in de eerste helft op voorsprong te komen toen Ayase Ueda raak kopte uit een hoekschop. De treffer van de Japanse aanvaller werd echter afgekeurd, omdat een speler van Feyenoord, vermoedelijk, In-Beom Hwang, een onrechtmatig blok zette.

“Ben je beroofd van een geldige goal?”, vraagt verslaggeefster Noa Vahle na afloop bij Ziggo Sport aan Van Persie. De Feyenoord-trainer reageert gedecideerd: “Ja. Dat klopt. Dat speelt uiteraard ook een rol binnen deze wedstrijd. Je zag toen Aston Villa scoorde ook dat zo’n eerste goal toch wat doet met een team. Wij hadden recht op die eerste goal.”

Van Persie doet vervolgens een opmerkelijke openbaring. “Ik heb het nog even nagevraagd bij de scheidsrechter. Die gaf aan dat het hem speet. Hij zei: sorry, ik dacht dat iemand van Feyenoord een speler van Aston Villa blokte, maar dat was niet het geval. Ons is dus een geldig doelpunt ontnomen.”

Onduidelijk is waarom de videoscheidsrechter niet in actie kwam. “Ik vond dat de scheidsrechter iets te snel doorging met het spel. Er gebeurde gewoon niets. Er gebeurde werkelijk waar niets”, baalt Van Persie. "Das was gewoon een geldige goal. Dat had ook zeker impact op de wedstrijd. Een heel vervelend moment voor ons.”