Rade Obrenovic zegt schokkende woorden tegen Robin van Persie

Robin van Persie
Foto: © Ziggo Sport
Demen Bülbül
2 oktober 2025, 23:43

Feyenoord voelt zich bestolen na de Europa League-wedstrijd tegen Aston Villa (0-2 nederlaag). Robin van Persie beweert zelfs dat scheidsrechter Rade Obrenovic zich bij hem verontschuldigd heeft vanwege een arbitrale dwaling in de eerste helft.

Feyenoord dacht in de eerste helft op voorsprong te komen toen Ayase Ueda raak kopte uit een hoekschop. De treffer van de Japanse aanvaller werd echter afgekeurd, omdat een speler van Feyenoord, vermoedelijk, In-Beom Hwang, een onrechtmatig blok zette.

“Ben je beroofd van een geldige goal?”, vraagt verslaggeefster Noa Vahle na afloop bij Ziggo Sport aan Van Persie. De Feyenoord-trainer reageert gedecideerd: “Ja. Dat klopt. Dat speelt uiteraard ook een rol binnen deze wedstrijd. Je zag toen Aston Villa scoorde ook dat zo’n eerste goal toch wat doet met een team. Wij hadden recht op die eerste goal.”

Van Persie doet vervolgens een opmerkelijke openbaring. “Ik heb het nog even nagevraagd bij de scheidsrechter. Die gaf aan dat het hem speet. Hij zei: sorry, ik dacht dat iemand van Feyenoord een speler van Aston Villa blokte, maar dat was niet het geval. Ons is dus een geldig doelpunt ontnomen.”

Onduidelijk is waarom de videoscheidsrechter niet in actie kwam. “Ik vond dat de scheidsrechter iets te snel doorging met het spel. Er gebeurde gewoon niets. Er gebeurde werkelijk waar niets”, baalt Van Persie. "Das was gewoon een geldige goal. Dat had ook zeker impact op de wedstrijd. Een heel vervelend moment voor ons.”

Sem Steijn

Sem Steijn zingt na zwak optreden tegen Aston Villa meteen toontje lager

Buendia goal

Teruglezen: Gitzwarte avond AZ, FC Utrecht en Feyenoord verliezen; Go Ahead redt Nederlandse eer

FEY

Feyenoord blijft puntloos in Europa League: Aston Villa na rust te sterk

Hahahahahaha en jullie dan
Hahahahahaha en jullie dan
Hahahahahahahahahha schokkende woorden wat een sensatie weer Fcupdate hahahahahahaha ik hoor trouwens niks van jullie over dat az geslacht is in conference league na de mooie teksten over Ajax van de week

Zadkine
Zadkine
@Hahahahahaha en jullie dan er blijft toch een groot verschil tussen totaal kansloos en een kwartje wat de verkeerde kant op viel.

Zadkine
Zadkine
Hij is niet zo gewend te verliezen als dead men walking.

Arena
Arena
Wat een clown. Over de niet gegeven rode kaart, wat wel had gemoeten, heeft ie niks te melden. Trouwens dit clubje krijgt veel te veel aandacht. Het hoort hier over de winst van Go Ahead te gaan.

Mike
Mike
Niet eens over de rode kaart. Maar je hebt zeker gelijk over de winst van Go Ahead. Hoezo gitzwart, Go Ahead wint wel mooi!

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

