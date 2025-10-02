Live voetbal 1

Amper positieve geluiden over ontzettend zwakke schakel van Feyenoord tegen Aston Villa

Feyenood tegen Aston Villa
Foto: © Ziggo Sport
6 reacties
Demen Bülbül
2 oktober 2025, 21:51   Bijgewerkt: 22:17

Sem Steijn gaf vorige week na het eerste Europa League-duel van Feyenoord met Sporting Braga (1-0 verlies) flink af op zijn teamgenoten. In de thuiswedstrijd tegen Aston Villa van donderdag is de middenvelder vooralsnog echter een van de zwakste schakels aan de kant van Feyenoord, concluderen kijkers massaal online.

Steijn vormt tegen Aston Villa het middenveld van Feyenoord samen met Luciano Valente en Hwang In-Beom. De aanvoerder van de Rotterdammers kwam in de eerste 45 minuten echter amper voor in het spel en wordt online fel bekritiseerd. Sterker nog: op X zijn positieve reacties over het spel van Steijn tot dusver een zeldzaamheid.

Een overzicht van de berichten op X over Steijn:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis krijgt mooi affiche na dramatisch optreden bij Groningen tegen Feyenoord

  • Gisteren, 21:02
  • Gisteren, 21:02
Melvin Boel

Ontslaat Go Ahead Eagles Melvin Boel al na 3 maanden? 'Dit doet mij niets'

  • Gisteren, 20:32
  • Gisteren, 20:32
Robin van Persie

Van Persie komt met advies voor Heitinga en wijst dan naar kritische Sneijder

  • Gisteren, 16:34
  • Gisteren, 16:34
0 6 reacties
Reageren
6 reacties
Hahahahahaha en jullie dan
1.114 Reacties
824 Dagen lid
7.117 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dit seizoen de brobbey van Feyenoord veel kansen maar weinig scoren hahahahaha

descheids
245 Reacties
14 Dagen lid
367 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het is niet te hopen voor feijenoord. Ze zitten met 15mln dik in steijn dus kunnen geen misaankoop permiteren. Internationale media totaal verbaasd over dat er geen rode kaart werd gegeven. Ook wel bizar.

2fast4u
27 Reacties
186 Dagen lid
36 Likes
2fast4u
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

wat een kansloos artikel dit. Feyenoord speelt fantastisch en jullie gaan een paar zeik tweets plaatsen. SCHAAM JE FCUPDATE

Hops
330 Reacties
1.102 Dagen lid
999 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@2fast4u. Daar staat fcupdate ook bekend om feyenoord belachelijk te maken

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.454 Reacties
1.102 Dagen lid
18.767 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@2fast4u 😂

Hahahahahaha en jullie dan
1.114 Reacties
824 Dagen lid
7.117 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Hops ga janken jongen op Ajax wat ze hier zetten reageer vol op en nu piepen als het over jou clupje gaat Calimero

Copa
2.172 Reacties
752 Dagen lid
22.781 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als Ueda nou een van zijn vee kansen had benut, dan had Feyenoord deze wedstrijd gewonnen. Hij werkt , kopt maar scoort niet. Dat is de makke van Feyenoord geweest vanavond Noord en Zuid Holland NUL punten NUL goals. Ik ga verhuizen naar Brabant of Zwolle

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Hahahahahaha en jullie dan
1.114 Reacties
824 Dagen lid
7.117 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dit seizoen de brobbey van Feyenoord veel kansen maar weinig scoren hahahahaha

descheids
245 Reacties
14 Dagen lid
367 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het is niet te hopen voor feijenoord. Ze zitten met 15mln dik in steijn dus kunnen geen misaankoop permiteren. Internationale media totaal verbaasd over dat er geen rode kaart werd gegeven. Ook wel bizar.

2fast4u
27 Reacties
186 Dagen lid
36 Likes
2fast4u
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

wat een kansloos artikel dit. Feyenoord speelt fantastisch en jullie gaan een paar zeik tweets plaatsen. SCHAAM JE FCUPDATE

Hops
330 Reacties
1.102 Dagen lid
999 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@2fast4u. Daar staat fcupdate ook bekend om feyenoord belachelijk te maken

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.454 Reacties
1.102 Dagen lid
18.767 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@2fast4u 😂

Hahahahahaha en jullie dan
1.114 Reacties
824 Dagen lid
7.117 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Hops ga janken jongen op Ajax wat ze hier zetten reageer vol op en nu piepen als het over jou clupje gaat Calimero

Copa
2.172 Reacties
752 Dagen lid
22.781 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als Ueda nou een van zijn vee kansen had benut, dan had Feyenoord deze wedstrijd gewonnen. Hij werkt , kopt maar scoort niet. Dat is de makke van Feyenoord geweest vanavond Noord en Zuid Holland NUL punten NUL goals. Ik ga verhuizen naar Brabant of Zwolle

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
6
3
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Panathinaikos
1
3
3
2
Dinamo Zagreb
1
2
3
3
Midtjylland
1
2
3
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Ludogorets
1
1
3
5
Roma
1
1
3
6
Freiburg
1
1
3
7
Lille
1
1
3
8
Stuttgart
1
1
3
9
FCSB
1
1
3
10
Genk
1
1
3
11
Lyon
1
1
3
12
Porto
1
1
3
13
Aston Villa
1
1
3
14
Braga
1
1
3
15
Nottm Forest
1
0
1
16
Betis
1
0
1
17
Celtic
1
0
1
18
Plzeň
1
0
1
19
Ferencváros
1
0
1
20
Crvena zvezda
1
0
1
21
Maccabi TA
1
0
1
22
PAOK
1
0
1
23
Basel
1
-1
0
24
Brann
1
-1
0
25
Celta
1
-1
0
26
Malmö
1
-1
0
27
Nice
1
-1
0
28
Bologna
1
-1
0
29
Feyenoord
1
-1
0
30
Go Ahead
1
-1
0
31
Rangers
1
-1
0
32
Salzburg
1
-1
0
33
Utrecht
1
-1
0
34
Fenerbahçe
1
-2
0
35
Sturm
1
-2
0
36
Young Boys
1
-3
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel