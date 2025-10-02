Amper positieve geluiden over ontzettend zwakke schakel van Feyenoord tegen Aston Villa

gaf vorige week na het eerste Europa League-duel van Feyenoord met Sporting Braga (1-0 verlies) flink af op zijn teamgenoten. In de thuiswedstrijd tegen Aston Villa van donderdag is de middenvelder vooralsnog echter een van de zwakste schakels aan de kant van Feyenoord, concluderen kijkers massaal online.

Steijn vormt tegen Aston Villa het middenveld van Feyenoord samen met Luciano Valente en Hwang In-Beom. De aanvoerder van de Rotterdammers kwam in de eerste 45 minuten echter amper voor in het spel en wordt online fel bekritiseerd. Sterker nog: op X zijn positieve reacties over het spel van Steijn tot dusver een zeldzaamheid.

Een overzicht van de berichten op X over Steijn: