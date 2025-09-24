Steijn scheldt live op tv en maakt enorm verwijt aan teamgenoten

heeft zijn teamgenoten beticht van ‘egoïsme’ na afloop van de wedstrijd tussen Braga en Feyenoord (1-0 nederlaag). De aanvoerder voor de Rotterdammers had geen goed woord over voor het spel van zijn team en had zijn frustraties hoog zitten. Vlak voor zijn interview met Ziggo Sport is te horen hoe hij flink staat te schelden.

Feyenoord verscheen woensdagavond in Braga met een flink gewijzigd elftal aan de aftrap. Robin van Persie koos voor liefst zeven nieuwe namen ten opzichte van afgelopen zondag tegen AZ. Dat pakte niet goed uit voor de Rotterdammers, die tien minuten voor tijd de enige treffer van de wedstrijd tegen kregen. Een nederlaag in Portugal leek gezien het spelbeeld niet nodig.

Zo zal ook Steijn erover hebben gedacht, zo blijkt voor zijn interview met Ziggo Sport. Voordat zijn gesprek met Sam van Royen begint, is te zien hoe de middenvelder zich wegdraait bij de camera en heel hard ‘fuck’ roept. Na een paar keer diep ademhalen is hij klaar voor zijn interview, waarin hij geen goed woord over heeft voor zijn teamgenoten.

“Dit was onnodig. Het was gewoon een hele slechte wedstrijd van ons”, zegt hij zichtbaar geïrriteerd. “Te weinig energie, niet de kansen uitspelen die je krijgt en allemaal egoïstisch. Dan loop je tegen zo’n nederlaag aan.” De Feyenoord-captain mag uitleggen wat hij bedoelt met ‘egoïstisch’. “Iedereen gaat voor zichzelf. We moeten de ballen veel sneller inbrengen, de spitsen bedienen en mij bedienen, niet alleen maar de bal op goal willen schieten. We moeten het samen doen. Dat begint bij keihard werken, duelleren en elkaar momenten gunnen. Dat was er niet vandaag.”