Live voetbal

Steijn scheldt live op tv en maakt enorm verwijt aan teamgenoten

Sem Steijn van Feyenoord
Foto: © Ziggo Sport
4 reacties
Niels Hassfeld
24 september 2025, 23:11

Sem Steijn heeft zijn teamgenoten beticht van ‘egoïsme’ na afloop van de wedstrijd tussen Braga en Feyenoord (1-0 nederlaag). De aanvoerder voor de Rotterdammers had geen goed woord over voor het spel van zijn team en had zijn frustraties hoog zitten. Vlak voor zijn interview met Ziggo Sport is te horen hoe hij flink staat te schelden.

Feyenoord verscheen woensdagavond in Braga met een flink gewijzigd elftal aan de aftrap. Robin van Persie koos voor liefst zeven nieuwe namen ten opzichte van afgelopen zondag tegen AZ. Dat pakte niet goed uit voor de Rotterdammers, die tien minuten voor tijd de enige treffer van de wedstrijd tegen kregen. Een nederlaag in Portugal leek gezien het spelbeeld niet nodig.

Artikel gaat verder onder video

Zo zal ook Steijn erover hebben gedacht, zo blijkt voor zijn interview met Ziggo Sport. Voordat zijn gesprek met Sam van Royen begint, is te zien hoe de middenvelder zich wegdraait bij de camera en heel hard ‘fuck’ roept. Na een paar keer diep ademhalen is hij klaar voor zijn interview, waarin hij geen goed woord over heeft voor zijn teamgenoten.

“Dit was onnodig. Het was gewoon een hele slechte wedstrijd van ons”, zegt hij zichtbaar geïrriteerd. “Te weinig energie, niet de kansen uitspelen die je krijgt en allemaal egoïstisch. Dan loop je tegen zo’n nederlaag aan.” De Feyenoord-captain mag uitleggen wat hij bedoelt met ‘egoïstisch’. “Iedereen gaat voor zichzelf. We moeten de ballen veel sneller inbrengen, de spitsen bedienen en mij bedienen, niet alleen maar de bal op goal willen schieten. We moeten het samen doen. Dat begint bij keihard werken, duelleren en elkaar momenten gunnen. Dat was er niet vandaag.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie

Mediarel lijkt geboren: Robin van Persie roept Sem Steijn live op tv tot de orde

  • Gisteren, 23:39
  • Gisteren, 23:39
Robin van Persie van Feyenoord

Van Persie en Feyenoord krijgen deksel op de neus in Braga na stortvloed aan wissels

  • Gisteren, 22:53
  • Gisteren, 22:53
Feyenoord-fans in uitvak bij Braga

Deze boodschap uit Feyenoord-uitvak hoorde je niet op televisie

  • Gisteren, 22:41
  • Gisteren, 22:41
1 4 reacties
Reageren
4 reacties
Martine
117 Reacties
230 Dagen lid
290 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij heeft groot gelijk. Een stel egoïsten aan de buitenkant en een spits die misschien 2 keer de bal heeft geraakt. Schande

Arena
853 Reacties
44 Dagen lid
2.153 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

De hele club moet zich nu door nota bene de nieuweling gaan laten vertellen wat de bedoeling is. Dat is toch beschamend tot en met zeg!

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
522 Reacties
1.094 Dagen lid
4.857 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij heeft gelijk. Maar het is niet of hij in de wedstrijd, als captain, nou daadwerkelijk het verschil maakte. Ook hij bracht te weinig. Ik moet zeggen dat het matte middenveld bijna niet op viel doordat de spitsen zich echt niet konden onderscheiden.

ERIMIR
3.650 Reacties
444 Dagen lid
38.033 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Steijn kan beter naar zijn eigen spel kijken. Hij moet niet verwachten dat hij de bal op een presenteerblaadje krijgt aangereikt om op doel te kunnen schieten. Het is meer Haagse bluf wat die nu weer tentoonspreidt. Ik blijf van mening dat Steijn een matige speler is en Feyenoord te veel voor hem betaald heeft.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Martine
117 Reacties
230 Dagen lid
290 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij heeft groot gelijk. Een stel egoïsten aan de buitenkant en een spits die misschien 2 keer de bal heeft geraakt. Schande

Arena
853 Reacties
44 Dagen lid
2.153 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

De hele club moet zich nu door nota bene de nieuweling gaan laten vertellen wat de bedoeling is. Dat is toch beschamend tot en met zeg!

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
522 Reacties
1.094 Dagen lid
4.857 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij heeft gelijk. Maar het is niet of hij in de wedstrijd, als captain, nou daadwerkelijk het verschil maakte. Ook hij bracht te weinig. Ik moet zeggen dat het matte middenveld bijna niet op viel doordat de spitsen zich echt niet konden onderscheiden.

ERIMIR
3.650 Reacties
444 Dagen lid
38.033 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Steijn kan beter naar zijn eigen spel kijken. Hij moet niet verwachten dat hij de bal op een presenteerblaadje krijgt aangereikt om op doel te kunnen schieten. Het is meer Haagse bluf wat die nu weer tentoonspreidt. Ik blijf van mening dat Steijn een matige speler is en Feyenoord te veel voor hem betaald heeft.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Braga - Feyenoord

Sporting Braga
1 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
6
3
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
1
2
3
2
Maccabi TA
1
0
1
3
PAOK
1
0
1
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Aston Villa
0
0
0
5
Basel
0
0
0
6
Bologna
0
0
0
7
Brann
0
0
0
8
Celta
0
0
0
9
Celtic
0
0
0
10
Dinamo Zagreb
0
0
0
11
FCSB
0
0
0
12
Fenerbahçe
0
0
0
13
Ferencváros
0
0
0
14
Feyenoord
0
0
0
15
Freiburg
0
0
0
16
Genk
0
0
0
17
Go Ahead
0
0
0
18
Lille
0
0
0
19
Ludogorets
0
0
0
20
Lyon
0
0
0
21
Malmö
0
0
0
22
Nice
0
0
0
23
Nottm Forest
0
0
0
24
Panathinaikos
0
0
0
25
Porto
0
0
0
26
Rangers
0
0
0
27
Betis
0
0
0
28
Crvena zvezda
0
0
0
29
Roma
0
0
0
30
Salzburg
0
0
0
31
Braga
0
0
0
32
Stuttgart
0
0
0
33
Utrecht
0
0
0
34
Plzeň
0
0
0
35
Young Boys
0
0
0
36
Sturm
1
-2
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel