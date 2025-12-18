Scouts van PSV bekijken Niko Sigur in topwedstrijd

PSV houdt de verrichten van Niko Sigur (op de foto hierboven uiterst links) nauwlettend in de gaten, zo meldt het Kroatische medium Sport Klub. Sigur is een 22-jarige verdedigende middenvelder die op dit moment onder contract staat bij Hajduk Split.

Scouts van PSV zaten begin december op de tribune bij de wedstrijd in de Kroatische competitie bij de topper tussen koploper Dinamo Zagreb en nummer twee Hajduk Split. Sigur begon bij Hadjuk Split in de basis en speelde 74 minuten.

Artikel gaat verder onder video

Op dat moment leidde Hajduk Split nog met 0-1, door een doelpunt in de 68ste minuut van Michele Sego. Zonder Sigur moest de huidige nummer twee van de Kroatische competitie diep in blessuretijd toch nog de gelijkmaker van Arber Hoxha incasseren.

Sigur staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij Hadjuk Split. Daarvoor speelde hij in Slovenië bij NK Radomlje en in zijn geboorteland Canada bij Vaughan Azzurri, Vancouver Whitecaps en Mountain United.

Sigur heeft zowel de Canadese als Kroatische nationaliteit. Zijn interlands speelt hij voor Canada, waarvoor hij inmiddels op vijftien wedstrijden en twee doelpunten staat. Sigur speelde in het verleden bij Hajduk Split samen met huidig PSV-aanvaller Ivan Perisic. Transfermarkt schat de marktwaarde van Sigur op een bedrag van vier miljoen euro.