Live voetbal 6

Bartina Koeman (64) heeft uitgezaaide kanker

Ronald Koeman
Foto: © Eva
2 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
18 december 2025, 20:09

Ronald Koeman heeft donderdagavond in het televisieprogramma Eva uitgebreider vertelt over zijn bliksemvertrek bij het Nederlands elftal, afgelopen oktober. De bondscoach van Oranje miste een training. “Dat had te maken met mijn vrouw”, zei Koeman toen.

Nu is Koeman gedetailleerder ingegaan op de reden van zijn vertrek destijds. In gesprek met Eva Jinek vertelt de oefenmeester dat zijn vrouw Bartina Koeman (64) een medische terugslag had.

Artikel gaat verder onder video

“Redelijk goed”, vertelt Koeman wanneer Jinek hem vraagt hoe het nu gaat met zijn vrouw. Bartina Koeman heeft sinds 2010 chronische borstkanker. “De borstkanker ontstond in 2010. Die is teruggekomen in 2018. Daarna in 2023 wederom. Het was ook spannend. Ik heb ook een training gemist in oktober. Toen had ze weer behandelingen en toen bleek toch dat er ook wel wat uitzaaiingen waren richting de lever”, onthult Koeman.

“Dat was heel spannend. We moesten echt duimen dat de behandeling aansloeg”, vervolgt Koeman. “En gelukkig slaat die aan.  Ze heeft inmiddels elf chemobehandelingen achter de rug. Als we op vakantie gaan, mag ze een behandeling overslaan, maar ze zal voorlopig door moeten met deze behandeling. Maar ze is ongelooflijk sterk en positief. Dat is ook wel heel mooi.”

Koeman erkent dat de ziekte van zijn vrouw de familie bezighoudt: “Het is heel moeilijk. In onze familie, met de kinderen en de kleinkinderen, is dat logischerwijs een issue. Ze kan niet meer alles doen. Ze is wat eerder vermoeid en heeft te maken bijverschijnselen. Maar we pakken de dingen eruit die wij heel belangrijk vinden en waar zij energie van krijgt. Dat is wel mooi om te zien.”

➡️ Meer Ronald Koeman nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman

KNVB resoluut: Bosz en Ten Hag hoeven voorlopig niet aan bondscoachschap te denken

  • Gisteren, 18:18
  • Gisteren, 18:18
'Ten Hag in beeld bij Wolverhampton Wanderers'

Ten Hag genoemd als ideale opvolger Bosz bij PSV

  • ma 15 december, 16:26
  • 15 dec. 16:26
Ronald Koeman bij Telstar - NEC

Ronald Koeman appelleert op tribune en biedt direct excuses aan

  • za 13 december, 18:15
  • 13 dec. 18:15
1 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
890 Reacties
1.179 Dagen lid
4.604 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Op zulke momenten, hoe groot de sportman ook is/was, vervalt voetbal terecht tot maar een bijzaak.

Goku 2.0
39 Reacties
41 Dagen lid
38 Likes
Goku 2.0
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heel veel sterkte, met deze vervelende ziekte.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
890 Reacties
1.179 Dagen lid
4.604 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Op zulke momenten, hoe groot de sportman ook is/was, vervalt voetbal terecht tot maar een bijzaak.

Goku 2.0
39 Reacties
41 Dagen lid
38 Likes
Goku 2.0
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heel veel sterkte, met deze vervelende ziekte.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel