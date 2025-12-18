Bartina Koeman (64) heeft uitgezaaide kanker

Ronald Koeman heeft donderdagavond in het televisieprogramma Eva uitgebreider vertelt over zijn bliksemvertrek bij het Nederlands elftal, afgelopen oktober. De bondscoach van Oranje miste een training. “Dat had te maken met mijn vrouw”, zei Koeman toen.

Nu is Koeman gedetailleerder ingegaan op de reden van zijn vertrek destijds. In gesprek met Eva Jinek vertelt de oefenmeester dat zijn vrouw Bartina Koeman (64) een medische terugslag had.

Artikel gaat verder onder video

“Redelijk goed”, vertelt Koeman wanneer Jinek hem vraagt hoe het nu gaat met zijn vrouw. Bartina Koeman heeft sinds 2010 chronische borstkanker. “De borstkanker ontstond in 2010. Die is teruggekomen in 2018. Daarna in 2023 wederom. Het was ook spannend. Ik heb ook een training gemist in oktober. Toen had ze weer behandelingen en toen bleek toch dat er ook wel wat uitzaaiingen waren richting de lever”, onthult Koeman.

“Dat was heel spannend. We moesten echt duimen dat de behandeling aansloeg”, vervolgt Koeman. “En gelukkig slaat die aan. Ze heeft inmiddels elf chemobehandelingen achter de rug. Als we op vakantie gaan, mag ze een behandeling overslaan, maar ze zal voorlopig door moeten met deze behandeling. Maar ze is ongelooflijk sterk en positief. Dat is ook wel heel mooi.”

Koeman erkent dat de ziekte van zijn vrouw de familie bezighoudt: “Het is heel moeilijk. In onze familie, met de kinderen en de kleinkinderen, is dat logischerwijs een issue. Ze kan niet meer alles doen. Ze is wat eerder vermoeid en heeft te maken bijverschijnselen. Maar we pakken de dingen eruit die wij heel belangrijk vinden en waar zij energie van krijgt. Dat is wel mooi om te zien.”