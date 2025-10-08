Ronald Koeman moest training Oranje overslaan: 'Had te maken met mijn vrouw'

Bondscoach Ronald Koeman heeft dinsdag de besloten training van het Nederlands elftal in Zeist over moeten slaan. Dat had te maken met privéredenen, zo heeft de bondscoach woensdagavond aangegeven in gesprek met de NOS.

De bondscoach van Oranje moest de laatste besloten training in Zeist in aanloop naar het WK-kwalificatieduel tegen Malta overslaan vanwege zijn vrouw Bartina: Het had te maken met mijn vrouw. Dat is moeilijk, als je weggaat betekent dat wel iets, je gaat niet zomaar weg. Twijfel is er niet geweest. Er ontstond iets, daar wil ik verder niet over uitweiden, dan moet ik naar huis."

Bekend is dat bij Koemans vrouw Bartina in 2023 een chronische vorm van borstkanker is geconstateerd. Ze werd in 2010 voor het eerst getroffen door kanker. Destijds werd ze behandeld, maar de ziekte is nu in een chronische vorm teruggekeerd.

