Column: het gebrek aan respect van Ronald Koeman voor Jurriën Timber

staat voor een belangrijke week met Oranje. Geeft Ronald Koeman de verdediger van Arsenal eens de kans, of houdt de conservatieve bondscoach andermaal vast aan wat hij kent?

7 maart 2020 is een dag die Timber nooit zal vergeten. De tweelingbroer van Feyenoorder Quinten maakte op die dag zijn Eredivisie-debuut, uit bij sc Heerenveen (1-3). Sindsdien is de konijn uit de hoge hoed: sinds dat moment speelde Timber bij alle wedstrijden waar hij beschikbaar voor was, in de basis. Voornamelijk als centrale verdediger maakte Timber bij Ajax indruk. Ook tijdens de mindere seizoenen van de Amsterdammers was hij de diamant, waarin velen een grote toekomst zagen.

Dat leverde hem in 2023 een grote transfer op: Timber sloot aan bij de Arsenal-selectie van Mikel Arteta. De Londense club legde veertig miljoen euro voor hem neer: een bedrag dat vele Arsenal-fans nu als een koopje bestempelen. En dat, terwijl zijn eerste seizoen bij The Gunners uitmondde in een regelrechte nachtmerrie: in het openingsduel scheurde hij zijn kruisband af en moest hij, op één duel na, het hele seizoen toekijken. Maar daarna volgde de wederopstanding van Timber. Niet enkel als centrale verdediger, maar ook als linksback en rechtsback. Momenteel vult hij de positie rechtsachter in.

Want als de technische staf van Arteta één ding kan, is het het meeste uit hun verdedigers halen. Spelers als Takehiro Tomiyasu, Jakub Kiwior en dit seizoen Cristhian Mosquera groeien in no-time uit van onbekenden tot goede Premier League-verdedigers. Arsenal mag dan de laatste jaren geen grote prijzen hebben gewonnen, de defensie hoort bij de beste van de wereld, of is mogelijk simpelweg de beste. Roma is het enige team dat dit seizoen minder tegentreffers in de betreffende topvijfcompetitie incasseerde, maar speelde wel een duel minder. Volgende wedstrijd: Inter-thuis.

Defensief ongekend sterk

In de geweldige defensie van Arsenal is Timber een vaste waarde. Van alle Premier League-duels dit seizoen startte de verdediger enkel het eerste duel niet: Manchester United-uit. Timber staat al tijden zijn mannetje en verliest amper duels. Hij won er al 44, meer dan wie dan ook bij Arsenal. En nu voegt hij ook offensieve kwaliteiten toe aan zijn spel: hij scoorde al twee keer en gaf twee assists.

Afgelopen seizoen werd Timber amper opgeroepen voor het Nederlands elftal, Koeman gaf de voorkeur aan anderen. Tijdens de laatste interlandperiode was Timber wel van de partij, maar kreeg hij geen basisplaats. We weten van Koeman dat hij soms wat conservatieve keuzes kan maken, maar dat had hier echt niet gehoeven. Tijdens Nederland - Polen (1-1) begon Oranje met de verdedigingslinie Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke en Dumfries, met vervolgens twee wijzigingen voor het duel met Litouwen (2-3 winst). Nathan Aké kwam er op linksback in, Stefan de Vrij kwam centraal naar Van Dijk te spelen. Timber mocht in dat duel wel invallen voor De Vrij na 62 minuten.

Koeman durfde het dus niet aan om met de speler van Arsenal te starten of had hier andere redenen voor. Als we stellen dat Van Dijk en Dumfries hun basisplaatsen wel hebben verdiend in Oranje, blijven er nog twee plekken over. Van de Ven is van origine een centrale verdediger en was buiten zijn snelheid om geen echt wapen tegen Polen. Aké en De Vrij hebben in het verleden veel voor Nederland betekend, maar hebben dit seizoen geen vaste basisplaats. Van Hecke laat zich goed zien bij Brighton en is belangrijk in de opbouw, maar maakt bij het Nederlands elftal ook niet altijd de beste indruk. Met zijn flexibiliteit, defensieve zekerheid en aanvallende ingevingen was Timber voor de positie van linksback én rechts centraal achterin een meer dan goede optie geweest.

Dan rijst de vraag: wat doet Koeman de komende vijf dagen, met Malta en Finland op het programma? Als de bondscoach Timber in deze vorm niet één basisplaats geeft, is dat een brevet van onvermogen. Is Koeman wel overtuigd, dan kan Nederland echt gaan bouwen aan een team voor het WK van 2026.