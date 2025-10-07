Wijffels: 'Koeman wordt een racist genoemd omdat hij Emegha niet oproept, vreselijk'

Maarten Wijffels ergert zich aan enkele reacties op de selectie van het Nederlands elftal. Hij heeft opgemerkt dat bondscoach Ronald Koeman door sommigen zelfs racisme wordt verweten, nu hij niet heeft geselecteerd voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Finland.

Het Nederlands elftal speelt donderdag tegen Malta. In de aanloop naar de wedstrijd wordt veel gesproken over de spitspositie. Memphis Depay arriveerde later bij de selectie, omdat zijn paspoort was gestolen. Op de persconferentie van maandag liet bondscoach Ronald Koeman weten dat Depay niet in de basiself zal staan tegen Malta. Door de blessure van Mexx Meerdink is ook een andere potentiële vervanger afgevallen, al zijn Donyell Malen en Wout Weghorst nog over. Emegha zit niet bij de selectie: de 22-jarige spits van Strasbourg is geblesseerd.

Het Algemeen Dagblad liet lezers de ideale opstelling van Oranje bepalen. Na Depay was Meerdink de meest gekozen spits, met 33 procent van de stemmen. “Dan vraag ik me echt af: wie zijn deze stemmers?”, lacht Wijffels in de AD Voetbalpodcast. “Misschien zeggen we over een jaar: die Mexx Meerdink heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt, dit is ‘m. Maar hij is ook 22 jaar. Daar blijf ik toch steeds tegenaan hikken. Wat moeten we daarmee? 22 zijn en nu pas – omdat je concurrent geblesseerd is – de eerste spits bij AZ. Hij heeft het moeilijk tegen voorstoppers van NAC en NEC.”

'Oranje heeft jonge spits nodig'

De journalist ‘moet het allemaal nog zien’ met Meerdink. “Maar het zou wel leuk zijn. Het Nederlands elftal heeft wel een jonge spits nodig. Emegha wordt ook genoemd, maar die is heel blessuregevoelig. Ik kan me er verschrikkelijk aan ergeren: Meerdink wordt geselecteerd en dan beginnen mensen te blaten dat Koeman een racist is, omdat hij Emegha niet oproept. Die jongen is geblesseerd. Daar kan ik helemaal niets mee. Daar krijg ik gewoon kippenvel van. Ga wat anders doen in plaats van dit soort vreselijke dingen te uiten.” Mogelijk doelt Wijffels op tweets, al heeft FCUpdate er niet meer dan twee gevonden waarin Koeman racisme wordt verweten naar aanleiding van het niet selecteren van Emegha - waarvan één niet serieus lijkt.

Wijffels ergert zich sowieso vaak aan reacties op de selectie van het Nederlands elftal. “Altijd dat gelul in Nederland over ‘als Piet geselecteerd wordt, dan moet Kees geselecteerd worden’. Er zijn altijd mensen die er schande van spreken dat een bepaalde speler niet is geselecteerd. Wat is daar nou de lol van eigenlijk? Waarom moeten we van al die 17 miljoen mensen weten wat ze vinden? Totaal niet relevant!”