Live voetbal

Spitsenprobleem voor Koeman: Meerdink verlaat trainingskamp met blessure

Mexx Meerdink op de training van het Nederlands elftal
Foto: © Imago
0 reacties
Maurice Mazenier
7 oktober 2025, 15:38   Bijgewerkt: 15:50

Mexx Meerdink zal zijn debuut voor het Nederlands elftal nog even moeten uitstellen. De 22-jarige spits van AZ is dinsdag op de training van Oranje geblesseerd uitgevallen en is daardoor niet inzetbaar tijdens de komende WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op voor Meerdink.

Meerdink kreeg afgelopen vrijdag voor het allereerst te horen dat hij was opgenomen in de selectie van Oranje. De AZ-spits mocht zich derhalve maandagmiddag dan ook melden in Zeist voor het trainingskamp van het Nederlands elftal in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Finland.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de training van dinsdag raakte Meerdink echter geblesseerd, zo meldt de KNVB. De ernst van de blessure is niet bekend; wel heeft de aanvaller, die dit seizoen in vijftien officiële wedstrijden voor AZ zesmaal trefzeker was, het trainingskamp in Zeist direct verlaten. Koeman heeft besloten om geen vervanger op te roepen, waardoor Nederland met 23 spelers af zal reizen naar Malta.

Oranje begon de WK-kwalificatiereeks in juni foutloos met zeges op Finland (0-2) en Malta (8-0). Het vervolg van de cyclus was echter minder positief voor de manschappen van Koeman. In september speelde het Nederlands elftal onnodig met 1-1 gelijk tegen Polen, waarna een uiterst moeizame 2-3 overwinning boekte op Litouwen. Komende donderdag (9 oktober) neemt Oranje het in Ta'Qali om 20.45 uur tegen Malta, waarna drie dagen later Finland wacht in de Johan Cruijff ArenA (aftrap om 18.00 uur).

➡️ Meer Nederlands elftal nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Theo Janssen bij Rondo

Theo Janssen: ‘Jordy Clasie (34) is de beste ‘zes’ die Nederland heeft’

  • Gisteren, 21:21
  • Gisteren, 21:21
Ronald Koeman

Ronald Koeman krijgt hoofdpijn van luxeprobleem Oranje-defensie

  • Gisteren, 20:17
  • Gisteren, 20:17
Ajax-trainer John Heitinga

Koeman stoort zich aan kritiek op Heitinga: 'Past in wereld waarin we leven'

  • Gisteren, 18:16
  • Gisteren, 18:16
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mexx Meerdink

Mexx Meerdink
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 22 jaar (24 jul. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
8
3
2024/2025
Jong AZ
2
0
2024/2025
AZ
29
13
2023/2024
AZ
2
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel