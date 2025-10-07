Spitsenprobleem voor Koeman: Meerdink verlaat trainingskamp met blessure

zal zijn debuut voor het Nederlands elftal nog even moeten uitstellen. De 22-jarige spits van AZ is dinsdag op de training van Oranje geblesseerd uitgevallen en is daardoor niet inzetbaar tijdens de komende WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op voor Meerdink.

Meerdink kreeg afgelopen vrijdag voor het allereerst te horen dat hij was opgenomen in de selectie van Oranje. De AZ-spits mocht zich derhalve maandagmiddag dan ook melden in Zeist voor het trainingskamp van het Nederlands elftal in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Finland.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de training van dinsdag raakte Meerdink echter geblesseerd, zo meldt de KNVB. De ernst van de blessure is niet bekend; wel heeft de aanvaller, die dit seizoen in vijftien officiële wedstrijden voor AZ zesmaal trefzeker was, het trainingskamp in Zeist direct verlaten. Koeman heeft besloten om geen vervanger op te roepen, waardoor Nederland met 23 spelers af zal reizen naar Malta.

Oranje begon de WK-kwalificatiereeks in juni foutloos met zeges op Finland (0-2) en Malta (8-0). Het vervolg van de cyclus was echter minder positief voor de manschappen van Koeman. In september speelde het Nederlands elftal onnodig met 1-1 gelijk tegen Polen, waarna een uiterst moeizame 2-3 overwinning boekte op Litouwen. Komende donderdag (9 oktober) neemt Oranje het in Ta'Qali om 20.45 uur tegen Malta, waarna drie dagen later Finland wacht in de Johan Cruijff ArenA (aftrap om 18.00 uur).