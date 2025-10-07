Van Basten vindt oproep Meerdink niet logisch: ‘Hij is eigenlijk niet eens basisspeler bij AZ’

Marco van Basten begrijpt niet dat Ronald Koeman ervoor heeft gekozen om op te roepen voor Oranje, zo stelt hij bij Rondo. De 22-jarige spits moest aan het begin van het seizoen voor zich dulden bij AZ, maar heeft een basisplaats sinds de Ier geblesseerd raakte.

Koeman zorgde vrijdag voor een verrassing door Meerdink op te nemen in de selectie van Oranje voor de WK-kwalificatieduels met Malta en Finland. Van Basten vindt dat echter geen logische beslissing, zo laat hij desgevraagd weten bij Rondo. “Hij is geen basisspeler bij AZ”, verklaart San Marco. “Als je basisspeler bent, maak je kans op het Nederlands elftal. Als je ergens wisselspeler bent of nog een jonge jongen bent, zie ik daar niet zo het nut van.”

Theo Janssen haakt erop in door te stellen dat Meerdink door de blessure van Parrott nu wel acht wedstrijden op rij in de basis heeft gestaan. In die duels wist de spits vier goals te maken en gaf hij twee assists. “Maar hij was geen basisspeler vanaf het begin”, maakt Van Basten zijn punt duidelijk. “Dat moet je vanaf het begin wél zijn. Het is niet zo dat hij bij PSV, Ajax of Feyenoord zit. AZ is toch iets kleiner dan die andere drie. Als je daar al niet eens basisspeler bent, vind ik de keuze van het Nederlands elftal te snel.” De oud-spits geeft aan dat Meerdink wel kwaliteiten heeft. “Maar je moet het wel verdienen.”

“Is het niet de armoede van de spitspositie in Nederland? Dat je geen andere keuzes hebt waardoor je bij Meerdink uitkomt?”, vraagt Janssen zich vervolgens af, wat door Van Basten wordt beaamd. Wytse van der Goot zegt dan dat Brian Brobbey en Joshua Zirkzee ook opties waren. “Maar je hebt allemaal andere spelers – Memphis, Gakpo en Malen – die ook in de spits kunnen spelen”, besluit Van Basten. Ook Wout Weghorst is een optie in de punt van de aanval.