Vandaag Inside zet grote vraagtekens achter afwezigheid Memphis Depay

Johan Derksen
Foto: © Talpa
Luuk van Grinsven
6 oktober 2025, 07:25   Bijgewerkt: 22:57

De hoofdrolspelers van de maandagavonduitzending van Vandaag Inside twijfelen aan de telaatkoming van Memphis Depay. Volgens Johan Derksen en tafelgast Frans Timmermans is het doorgaans niet ingewikkeld om een noodpaspoort aan te vragen, zo leggen ze uit in het programma.

De KNVB meldde maandagmiddag dat Depay wegens een gestolen paspoort niet op de vlucht naar Nederland kon stappen. Mede daardoor start de topscorer aller tijden aanstaande donderdag niet bij de eerste elf tegen Malta, zo kondigde Ronald Koeman aan. Bij Vandaag Inside worden er vraagtekens gezet achter het nieuws.

“Als hij belt naar de Nederlandse ambassade, heeft hij binnen vijf seconden een alternatief”, beweert Johan Derksen. GroenLinks-PvdA-partijleider Frans Timmermans, maandagavond aanwezig bij de talkshow van SBS6, geeft aan dat dit inderdaad het geval is: “Je hebt een noodpaspoort of een 'laissez-passer'. Dat kun je zó regelen met de ambassade”, stelt de politicus.

René van der Gijp vraagt zich af of dit ook kan in Brazilië. Derksen en Timmermans leggen uit dat dit kan, aangezien Nederland een ambassade is in het Zuid-Amerikaanse land. “Jij begrijpt toch wel dat die jongen hier niet de hele week wil hangen met dat gedoe in Zeist?”, zegt De Snor vervolgens over de telaatkoming van Depay.

“Ik denk niet dat ze in Zeist direct weten wat ze in zulke situaties moeten doen”, vraagt Gijp zich af. “Hij zal zelf toch wel weten dat hij even met de ambassade moet bellen?”, verbaast Derksen zich. De verwachting is dat Depay dinsdag alsnog zijn opwachting maakt bij de selectie van het Nederlands elftal.

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 31 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
14
4
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

