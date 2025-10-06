Live voetbal 1

Ronald Koeman krijgt hoofdpijn van luxeprobleem Oranje-defensie

Ronald Koeman
Foto: © Imago
0 reacties
Mingus Niesten
6 oktober 2025, 20:17

Ronald Koeman krijgt hoofdpijn van het selecteren van centrale verdedigers voor Oranje. De bondscoach had Matthijs de Ligt graag willen meenemen voor de wedstrijden tegen Malta en Finland, maar hij moest een goede speler thuislaten.

Oranje heeft momenteel heel veel goede centrale verdedigers tot zijn beschikking, eigenlijk tot ergernis van de bondscoach. "Als ik ergens hoofdpijn van krijg, is het wel van welke centrale verdediger ik moet laten afvallen", stelt hij op de persconferentie van maandag. Koeman krijgt dan de vraag of hij dat complexe keuzes vindt en reageert bevestigend. "Dat vind ik moeilijk ja. Dat is het minste leuke aan het trainersvak, dat zó mooi kan zijn."

Artikel gaat verder onder video

De bondscoach heeft nog een gesprek gehad met de verdediger van Manchester United om hem te vertellen dat hij niet bij de selectie zou zitten. "Ik heb contact gehad ja. Dat heb ik sowieso veel, omdat Matthijs ook een jongen is die feedback vraagt: hij wil weten wat hij moet doen om er wel bij te zijn." Koeman vindt het vervelend om dat soort gesprekken te voeren. "Ik nodig liever iemand uit die dat geweldig vindt, dan dat ik iemand laat afvallen."

De Ligt zat de afgelopen interlandperiodes vaak wel bij de selectie, maar kreeg dit keer geen goed nieuws. Met Nathan Aké, Virigl van Dijk, Jan Paul van Hecke, Jurriën Timber, Micky van de Ven en Stefan de Vrij heeft Koeman al meer dan genoeg opties voor de komende twee wedstrijden: De Ligt valt net buiten de boot. De voormalige speler van Ajax is vaste waarde bij United, dat dit seizoen elf doelpunten tegen kreeg in zeven wedstrijden.

➡️ Meer Oranje-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
AZ-spits Mexx Meerdink

Meerdink krijgt groot nieuws te horen: 'Brok in mijn keel'

  • Gisteren, 20:57
  • Gisteren, 20:57
Quinten Timber meldt zich af bij Ronald Koeman, die vervanger haalt uit Italië

Quinten Timber meldt zich af bij Ronald Koeman, die vervanger haalt uit Italië

  • Gisteren, 19:58
  • Gisteren, 19:58
Voetballiefhebbers missen één man in Oranje: 'Schandalige beslissing van Koeman'

Voetballiefhebbers missen één man in Oranje: 'Schandalige beslissing van Koeman'

  • vr 3 oktober, 20:15
  • 3 okt. 20:15
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel