Ronald Koeman duidelijk over Memphis Depay: ‘Hij zal niet starten, nee’

start donderdag niet in de basis bij het Nederlands elftal. Dat maakt Ronald Koeman maandagmiddag bekend op de persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Malta. Door een gesloten paspoort meldt de spits zich (waarschijnlijk) morgen bij de selectie van Oranje.

De KNVB kwam maandagmiddag met het nieuws dat de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal niet mee kon met zijn vlucht vanuit Brazilië. Volgens Koeman moet Depay ervoor zorgen dat hij een nooddocument krijgt, zodat hij toch mag vliegen. Dat vertelt hij op de persconferentie.

De telaatkoming heeft invloed op de positie van de aanvalsleider. “Het plan dat ik met hem in mijn hoofd had voor deze week zal uiteindelijk iets veranderen”, is de bondscoach eerlijk. Jeroen Stekelenburg van de NOS maakt daaruit op dat Depay niet speelt tegen Malta. “Hij zal niet starten, nee”, reageert Koeman eerlijk.

Stekelenburg vraagt zich vervolgens af hoe de toekomst van Depay eruit ziet bij Oranje. De journalist wil weten of Koeman hem nog altijd als eerste spits ziet, zeker met het WK in aantocht. “Tuurlijk kijken we naar spitsen en mogelijkheden. In alle eerlijkheid: Mexx Meerdink en Emmanuel Emegha spelen in ons achterhoofd. Deze keer kozen we voor Mexx, maar we hebben een aantal spelers in ons hoofd waar we een oproep voor gaan doen. Om ze van dichtbij mee te maken”, zegt Koeman.