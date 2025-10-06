Domper voor Koeman: Memphis meldt zich later bij Oranje wegens gestolen paspoort

meldt zich om een wel hele curieuze reden later aan bij het Nederlands elftal, zo meldt de KNVB in een persbericht. Het paspoort van de topscorer aller tijden van Oranje is gestolen, waardoor de spits niet mee kon op zijn vlucht vanuit Brazilië.

Volgens de voetbalbond sluit Depay naar verwachting op korte termijn alsnog aan bij de selectie van Ronald Koeman. Diezelfde bondscoach reageert in het persbericht op het nieuws: “Dit is vervelend. In de eerste plaats voor Memphis, maar ook voor ons. Je wilt de voorbereiding op een interlandperiode natuurlijk met een complete selectie starten”, begint hij.

“Tegelijkertijd is er sprake van overmacht. We hopen dat hij inderdaad zo snel mogelijk kan afreizen om zich bij ons in het trainingskamp te voegen”, aldus Koeman.

Artikel gaat verder onder video

Depay schreef vorige interlandperiode geschiedenis met zijn doelpunten tegen Litouwen. De aanvaller maakte twee treffers en werd daardoor alleenstaand topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, met 52 doelpunten. In de komende interlands – tegen Malta (donderdag 9 oktober) en Finland (zondag 12 oktober) – wil de spits zijn record ongetwijfeld aanscherpen.