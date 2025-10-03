Live voetbal 19

Voetballiefhebbers missen één man in Oranje: 'Schandalige beslissing van Koeman'

Frank Hoekman
3 oktober 2025, 20:15   Bijgewerkt: 21:14

Veel voetballiefhebbers begrijpen niet waarom Matthijs de Ligt geen deel uitmaakt van de selectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatieduels met Malta en Finland van vorige week. Bondscoach Ronald Koeman liet de centrale verdediger ondanks zijn prima vorm bij Manchester United buiten zijn keurkorps, wat leidt tot boze reacties op X.

De 26-jarige De Ligt is onbetwist basisspeler in Manchester, maar zijn loopbaan als international zit al een aantal jaar in het slop. Na zijn stormachtige entree als piepjonge speler van Ajax is hij al geruime tijd niet meer zeker van een basisplaats in Oranje. In de vorige interlandperiode kwam De Ligt niet verder dan een korte invalbeurt tijdens het uitduel bij Litouwen, waar Nederland met een 2-3 zege door het oog van de naald kroop. Een maand later zit de 51-voudig international zelfs helemaal niet bij de selectie.

"Ik zeg al maanden dat het schandelijk is dat De Ligt nauwelijks minuten krijgt in de nationale ploeg", schrijft het populaire X-account @thescreenlad vrijdagmiddag. "De Ligt speelt ELKE wedstrijd bij Manchester United en is geweldig aan het seizoen begonnen. Maar nu zit hij ZELFS NIET BIJ DE SELECTIE? Dat is een schandalige beslissing van Ronald Koeman. Hij was al de SLECHTSTE trainer OOIT bij FC Barcelona, maar hij is ook de slechtste bondscoach die Nederland ooit heeft gehad", fulmineert de twitteraar. "Ik begin te vermoeden dat het persoonlijk is, want ik kan er anders met mijn verstand niet bij waarom Koeman niet voor een ongelooflijke speler als De Ligt als basisspeler zou kiezen", reageert een andere twitteraar.

Toch zijn er ook genoeg reacties waarin wél begrip wordt getoond voor het besluit van Koeman om De Ligt links te laten liggen. "Eén van de weinige goede beslissingen", oordeelt iemand. "De Ligt is verschrikkelijk in het Nederlands elftal en verantwoordelijk voor een boel misère." Een ander verwijst naar de dramatische vorm van De Ligts werkgever: "Het niveau van United is niet goed genoe voor het Nederlands elftal", meent deze persoon. Een ander neemt aanstoot aan de betiteling van Koeman als 'slechtste bondscoach ooit van Oranje': "Slechter dan Frank de Boer?", vraagt deze twitteraar zich af.

Wat vind jij: had Matthijs de Ligt een oproep voor Oranje verdiend?

