Süleyman Öztürk voorspelt potentiële Nederlandse Ballon d'Or-winnaar: 'Top drie niet onrealistisch'

Süleyman Öztürk is andermaal lovend over . De journalist van Voetbal International voorspelt dat de Nederlander van Liverpool dichtbij Ballon d'Or-winst zou kunnen komen volgend jaar en misschien zelfs met de prijs aan de haal zou kunnen gaan.

Als jongste Ajax-debutant ooit werd er al een grote toekomst voorspeld voor de toen nog 16-jarige Gravenberch. Als nummer zes en nummer acht liet de middenvelder in Amsterdam al zien wat hij in huis zat, maar bij Bayern München kreeg hij niet vaak de kans zijn talenten te laten zien. Toen hij in 2023 door Jurgen Klopp werd meegenomen naar Liverpool, begon zijn persoonlijke remontada. Gravenberch vond zichzelf terug en stal bijna wekelijks de show. Afgelopen seizoen was hij een van de sterspelers van The Reds, die de Premier League-titel mee naar huis mochten nemen.

Ook dit seizoen is Gravenberch weer heel sterk begonnen en wordt hij overladen met complimenten. Liverpool draait nog niet geweldig, maar pakt wel veel van de beschikbare punten. En het mindere spel is niet te wijten aan Gravenberch, maar mogelijk mee aan de vele wijzigingen die het elftal heeft ondergaan.

De Nederlandse middenvelder kan nu op een lofzang rekenen van Öztürk, die al vaker lovend is geweest. De journalist van Voetbal International wil het hebben over een bepaald type middenvelder, waarbij het 'spel soms in slow-motion lijkt te verlopen'. "Het zijn spelers die nauwelijks onder druk te zetten zijn, omdat ze zich altijd uit benarde situaties weten te bevrijden." Öztürk wijst dan naar Vitinha (PSG), Frenkie de Jong, Pedri (FC Barcelona), Martin Odegaard en Martin Zubimendi (Arsenal). "Ryan Gravenberch is de regisseur bij Liverpool. "Hij kan het spel als het ware even op pauze zetten, zijn opties afwegen en dan weer verder. Hiermee geeft hij zijn ploeggenoten net dat beetje extra tijd meer dan er eigenlijk is."

Ballon d'Or?

De columnist ziet Virgil van Dijk soms passes geven aan Gravenberch, die eigenlijk onmogelijk zouden moeten zijn. "Maar dat is buiten Gravenberch gerekend, voor wie andere wetten gelden als het om aanspeelbaarheid gaat. Inmiddels kan Slot niet meer zonder hem, het is een speler die constant oplossingen biedt." Öztürk ziet zelfs een Ballon d'Or in het verschiet. "Gravenberch is een potentiële Ballon d’Or-kandidaat, misschien wel de enige Nederlander die daar op dit moment serieus aanspraak op kan maken. Als hij zijn huidige vorm een heel seizoen vasthoudt en met Liverpool de Champions League wint, is een plek in de topdrie van de Ballon d’Or niet onrealistisch."