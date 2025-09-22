Driessen weet het zeker: deze speler gaat niet mee naar WK 2026 met Oranje

De ernstige knieblessure van heeft grote gevolgen voor de PSV-aanvaller met het oog op het WK in 2026. Omdat de buitenspeler zich dit seizoen niet meer kan laten zien, lijkt er een streep te kunnen door het eindtoernooi, dat volgend jaar gespeeld wordt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Van Bommel raakte afgelopen zondag zwaar geblesseerd in de topper tegen Ajax. De buitenspeler wilde de bal afpakken van Youri Regeer, maar blesseerde zich in de actie ernstig. Een dag later is bekend geworden dat de aanvaller dit seizoen niet meer in actie komt.

Artikel gaat verder onder video

Valentijn Driessen ziet dat de blessure niet alleen gevolgen heeft op het huidige seizoen. “Ook met het oog op het WK. Zowel Wim Kieft en Ruud Gullit zeiden al: als hij zo doorgaat, komt hij gewoon in beeld voor het Nederlands elftal. Bij Jong Oranje was hij al een van de beteren”, zegt de Chef Voetbal bij Kick-off.

“Ik had verwacht dat hij wel een gooi zou gaan doen naar de Oranje-selectie voor het aankomende WK, maar dat kan hij nu op zijn buik schrijven”, betreurt de journalist de situatie. Van Bommel werd eerder dit seizoen al gelinkt aan het Nederlands elftal, maar daar wilde de buitenspeler destijds nog niets van weten.