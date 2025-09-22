Live voetbal

PSV en Van Bommel zien grote vrees uitkomen

Ruben van Bommel verlaat geblesseerd het veld bij PSV-Ajax
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
22 september 2025, 14:05   Bijgewerkt: 14:13

Ruben van Bommel komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie voor PSV, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De jonge buitenspeler liep zondag een knieblessure op in het duel met Ajax (2-2).

Van Bommel liep zondag tegen het einde van de eerste helft een ogenschijnlijk ernstige blessure op. De aanvaller verstapte zich tien minuten voor de rust en greep daarbij direct naar zijn knie. In tranen verliet de 21-jarige het veld. Direct bestond er vrees voor een ernstige blessure.

Maandag is er een medisch onderzoek uitgevoerd bij Van Bommel. Daaruit is naar voren gekomen dat de aanvaller waarschijnlijk niet meer in actie komt dit seizoen. In de komende dagen zal een behandelplan worden opgesteld voor de zomeraanwinst, die deze zomer voor bijna zestien miljoen euro overkwam van AZ.

"Op het moment dat het gebeurde, voelde ik eigenlijk meteen al dat het mis was", geeft Van Bommel aan op de clubkanalen. "Dit is een harde klap, ik was enorm gemotiveerd om er een onvergetelijk seizoen van te maken met PSV." De jongeling geeft aan de knop nu snel om te zetten en alles te doen om zo goed mogelijk terug te keren. "In de tussentijd blijf ik het team op de achtergrond supporten."

Het zag er al niet best, altijd sneu zo'n zware blessure. Is dan maar afwachten op wat voor niveau hij terugkomt. Hoop op een goed herstel voor die jongen.

Jemig, wat balen voor hem en PSV. Sterkte man.

sterkte voor van bommel

Verschrikkelijk vervelend voor deze jongen. Hopelijk herstelt hij toch sneller dan hij nu denkt. Bij iedere andere club zou ik er van uitgaan dat hetgeen de medici naar buiten brengen klopt. Maar niet bij Psv, daar zijn spelers altijd veel en veel eerder hersteld.. Dat is enerzijds positief, anderzijds ook niet want het kan de betrokken speler juist een extra klap geven en de buitenwereld (al zal dat ze wellicht een worst wezen) neemt ze niet meer serieus

Reacties

Het zag er al niet best, altijd sneu zo'n zware blessure. Is dan maar afwachten op wat voor niveau hij terugkomt. Hoop op een goed herstel voor die jongen.

Jemig, wat balen voor hem en PSV. Sterkte man.

sterkte voor van bommel

Verschrikkelijk vervelend voor deze jongen. Hopelijk herstelt hij toch sneller dan hij nu denkt. Bij iedere andere club zou ik er van uitgaan dat hetgeen de medici naar buiten brengen klopt. Maar niet bij Psv, daar zijn spelers altijd veel en veel eerder hersteld.. Dat is enerzijds positief, anderzijds ook niet want het kan de betrokken speler juist een extra klap geven en de buitenwereld (al zal dat ze wellicht een worst wezen) neemt ze niet meer serieus

PSV - Ajax

PSV
2 - 2
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 21 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
4
2023/2024
Jong AZ
1
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11

Complete Stand

