PSV en Van Bommel zien grote vrees uitkomen

komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie voor PSV, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De jonge buitenspeler liep zondag een knieblessure op in het duel met Ajax (2-2).

Van Bommel liep zondag tegen het einde van de eerste helft een ogenschijnlijk ernstige blessure op. De aanvaller verstapte zich tien minuten voor de rust en greep daarbij direct naar zijn knie. In tranen verliet de 21-jarige het veld. Direct bestond er vrees voor een ernstige blessure.

Maandag is er een medisch onderzoek uitgevoerd bij Van Bommel. Daaruit is naar voren gekomen dat de aanvaller waarschijnlijk niet meer in actie komt dit seizoen. In de komende dagen zal een behandelplan worden opgesteld voor de zomeraanwinst, die deze zomer voor bijna zestien miljoen euro overkwam van AZ.

"Op het moment dat het gebeurde, voelde ik eigenlijk meteen al dat het mis was", geeft Van Bommel aan op de clubkanalen. "Dit is een harde klap, ik was enorm gemotiveerd om er een onvergetelijk seizoen van te maken met PSV." De jongeling geeft aan de knop nu snel om te zetten en alles te doen om zo goed mogelijk terug te keren. "In de tussentijd blijf ik het team op de achtergrond supporten."