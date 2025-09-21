Perez vergelijkt PSV'er plots met Brobbey: 'Ik kan serieus bijna janken'

Kenneth Perez heeft PSV-middenvelder tijdens Dit was het Weekend vergeleken met voormalig Ajax-spits . De Marokkaans international zette de Eindhovenaren al vroeg in de wedstrijd op voorsprong in de topper tegen Ajax, maar miste vervolgens ook diverse goede kansen. Tot grote schrik van Perez.

"We hebben het er in Voetbalpraat weleens over gehad dat dit een soort examenjaar is voor Saibari. Kan hij de stap hogerop aan? Wat is jouw indruk na vandaag?", vraagt presentator Wouter Bouwman. "Hij loopt natuurlijk heel veel", steekt Perez van wal na lang nadenken. "Fysiek ziet hij er qua loopvermogen goed uit. Ik dacht ook dat hij aan de beterende hand was qua fitheid, dat zag je vandaag niet helemaal. Maar zijn schoten..."

De analist haalt vervolgens twee schoten aan, een uit de eerste helft en een in de 78ste minuut. Bij laatstgenoemde speelde de 24-jarige Saibari zichzelf vrij door de bal met de hak mee te nemen. "We beoordelen hem nu even op Premier League-niveau. Het is een geweldige actie, maar dit schot... Je ziet het vooral in de herhaling. Dan kan ik serieus bijna janken. Dit doet bijna pijn aan mijn ogen. Hoe een goede voetballer moet kunnen schieten", aldus Perez.

"Het doet me ook denken aan Brian Brobbey, die viel ook altijd wanneer hij moest schieten. Saibari ook", gaat Perez verder, die vervolgens ook nog een schotje uit de 79ste minuut benoemt. "Dit is ook een kinderschot. Deze moet erin. Hier moet een keeper echt een geweldige redding verrichten, maar dat was niet het geval. Dat viel me dan wel tegen."

"Hij kan met iedereen mee qua lopen. En voetbal is lopen geworden", vervolgt Perez. "Daar heb ik wel goede hoop voor hem, dat hij die stap kan maken. Maar je zit toch te kijken naar zo'n wedstrijd: wie is hier nu topkwaliteit? Wie kan hier nou, want we hebben deze week weer Champions League gezien, mee op topniveau. Dest is dan diegene die mij als eerste te binnenschiet, maar hij heeft het ook geprobeerd bij een aantal clubs en is daar ook niet geslaagd. Saibari kan die stap misschien aan op termijn, als hij wat fitter wordt", besluit de oud-voetballer.