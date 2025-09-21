Leonne Stentler ziet één man het verschil maken bij PSV-Ajax: 'Bracht dynamiek en creativiteit'

Leonne Stentler wijst na afloop van de topper tussen PSV en Ajax naar Oscar Gloukh als dé speler die 'het verschil maakte'. De Israëliër werd door John Heitinga opnieuw buiten het basiselftal van Ajax gehouden, maar bekroonde een prima invalbeurt door vlak voor tijd de 2-2 eindstand op het bord te zetten.
Gloukh kwam halverwege de wedstrijd, bij een 1-1 stand, als vervanger voor spits Kasper Dolberg in het elftal. PSV leek de topper in het Philips Stadion vervolgens tien minuten voor tijd naar zich toe te gaan trekken, toen Yarek Gasiorowski de Eindhovenaren voor de tweede keer op voorsprong zette: 2-1. Vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd zocht Gloukh echter met succes de combinatie met Kenneth Taylor en wist hij PSV-doelman Matej Kovár daarna te passeren. Daarmee redde hij een punt voor Ajax.
Bij NOS Studio Sport laat analist Stentler haar licht schijnen over de topper. De oud-voetbalster zag hoe Ajax het in de openingsfase 'ontzettend moelijk' had in het Philips Stadion. "Maar ze wisten het al tijdens de eerste helft om te zetten met het druk zetten", krijgt Heitinga een compliment van de analist. "In de tweede helft heeft Gloukh wel het verschil gemaakt in de manier van spelen. PSV had het heel moeilijk met zijn loopacties. Door het uitzakken stond er niet echt een spits, waardoor Davy Klaassen en Taylor in die ruimte terecht konden komen. Gloukh bracht veel dynamiek en creativiteit, dat vond ik in de eerste helft wel missen bij Ajax", aldus Stentler.
Sommige mensen zijn ziek, behoorlijk ziek. Als ik zo ziek was zou ik hulp zoeken. Ik weet niet of het onder de basisverzekering valt en of je al je eigen risico heb opgemaakt. Ik schrijf dit niet op je af te zeiken hoor. Ik meen het oprecht goed met je, als voetbalfan
Ach ja, typisch Feyenoord: na één goed jaar meteen doen alsof jullie het Ajax-tijdperk hebben opgevolgd. Gloukh “kan er niks van”? Dat zeggen mensen meestal als ze bang zijn voor een speler die ze straks wekelijks nachtmerries gaat bezorgen. 😉 Afgelopen seizoen was de realiteit heel anders: PSV kampioen met 79 punten, Ajax 2e met 78, Feyenoord 3e met een magere 68 punten. Wat een onzin elke keer wat die feyenooit supporters roepen. PSV staat structureel bovenaan, Ajax vecht zich terug, en Feyenoord mag blij zijn als ze mee mogen doen voor plek 3.
@Ome Barend, Vier puntjes achter en tóch kampioen, dát is het verschil tussen PSV en Feyenoord. 😉 En een Feyenoorder die onder elk Ajax-artikel bijna als eerste loopt te reageren? Dat zegt eigenlijk alles: blijkbaar zijn jullie drukker met Ajax en PSV dan met je eigen club. Feit blijft: PSV kampioen, Ajax 2e, Feyenoord “maar” 3e. Dus misschien eerst even naar de ranglijst kijken voordat je praat over wie bang is.
Sommige mensen zijn ziek, behoorlijk ziek. Als ik zo ziek was zou ik hulp zoeken. Ik weet niet of het onder de basisverzekering valt en of je al je eigen risico heb opgemaakt. Ik schrijf dit niet op je af te zeiken hoor. Ik meen het oprecht goed met je, als voetbalfan
Ach ja, typisch Feyenoord: na één goed jaar meteen doen alsof jullie het Ajax-tijdperk hebben opgevolgd. Gloukh “kan er niks van”? Dat zeggen mensen meestal als ze bang zijn voor een speler die ze straks wekelijks nachtmerries gaat bezorgen. 😉 Afgelopen seizoen was de realiteit heel anders: PSV kampioen met 79 punten, Ajax 2e met 78, Feyenoord 3e met een magere 68 punten. Wat een onzin elke keer wat die feyenooit supporters roepen. PSV staat structureel bovenaan, Ajax vecht zich terug, en Feyenoord mag blij zijn als ze mee mogen doen voor plek 3.
@Ome Barend, Vier puntjes achter en tóch kampioen, dát is het verschil tussen PSV en Feyenoord. 😉 En een Feyenoorder die onder elk Ajax-artikel bijna als eerste loopt te reageren? Dat zegt eigenlijk alles: blijkbaar zijn jullie drukker met Ajax en PSV dan met je eigen club. Feit blijft: PSV kampioen, Ajax 2e, Feyenoord “maar” 3e. Dus misschien eerst even naar de ranglijst kijken voordat je praat over wie bang is.