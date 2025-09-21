Leonne Stentler ziet één man het verschil maken bij PSV-Ajax: 'Bracht dynamiek en creativiteit'

Leonne Stentler wijst na afloop van de topper tussen PSV en Ajax naar als dé speler die 'het verschil maakte'. De Israëliër werd door John Heitinga opnieuw buiten het basiselftal van Ajax gehouden, maar bekroonde een prima invalbeurt door vlak voor tijd de 2-2 eindstand op het bord te zetten.

Gloukh kwam halverwege de wedstrijd, bij een 1-1 stand, als vervanger voor spits Kasper Dolberg in het elftal. PSV leek de topper in het Philips Stadion vervolgens tien minuten voor tijd naar zich toe te gaan trekken, toen Yarek Gasiorowski de Eindhovenaren voor de tweede keer op voorsprong zette: 2-1. Vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd zocht Gloukh echter met succes de combinatie met Kenneth Taylor en wist hij PSV-doelman Matej Kovár daarna te passeren. Daarmee redde hij een punt voor Ajax.

Bij NOS Studio Sport laat analist Stentler haar licht schijnen over de topper. De oud-voetbalster zag hoe Ajax het in de openingsfase 'ontzettend moelijk' had in het Philips Stadion. "Maar ze wisten het al tijdens de eerste helft om te zetten met het druk zetten", krijgt Heitinga een compliment van de analist. "In de tweede helft heeft Gloukh wel het verschil gemaakt in de manier van spelen. PSV had het heel moeilijk met zijn loopacties. Door het uitzakken stond er niet echt een spits, waardoor Davy Klaassen en Taylor in die ruimte terecht konden komen. Gloukh bracht veel dynamiek en creativiteit, dat vond ik in de eerste helft wel missen bij Ajax", aldus Stentler.

