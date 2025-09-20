Live voetbal 12

‘Ik ga niet zomaar bedanken voor het Nederlands elftal, leeftijd is maar een getal’

Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
20 september 2025, 15:10

Sherida Spitse (35) wil nog geen afscheid nemen van de Oranje Leeuwinnen, zo vertelt ze tegenover ESPN. De recordinternational heeft binnenkort een gesprek met Arjan Veurink, die na zijn aanstelling zei dat het niet aan hem is om ‘carrières te beëindigen’.

Na het EK van afgelopen zomer twijfelde Spitse openlijk over haar interlandloopbaan. De 35-jarige verdediger annex middenvelder van Ajax Vrouwen heeft echter nog geen keuze gemaakt, maar de deur blijft openstaan. Dat Veurink de stekker er niet uittrekt, vindt Spitse ‘mooi en respectvol’.

“Ik ga niet zomaar bedanken voor het Nederlands elftal, want ik ben heel trots om elke keer dat shirt te mogen dragen. Een leeftijd is een getal, het gaat om de kwaliteiten die ik neerzet, maar dat geldt voor iedereen”, laat de routinier weten tegen ESPN.

Ze weet echter dus nog niet of ze doorgaat als international. “Ik ga het gesprek voeren met de bondscoach. Hij zal heel open en eerlijk tegen mij zijn, daar heb ik respect voor. Dat respect is wederzijds. Ik hoor het wel. Wat hij met mij zou willen, dat weet ik nu nog niet. Dus ik kan daar nog niets over zeggen.”

