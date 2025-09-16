Gullit ziet groot euvel bij Oranje, en het is niet de spitspositie

Ruud Gullit weet wat eraan ontbreekt bij het Nederlands elftal: een goede controlerende middenvelder. Met Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch heeft Ronald Koeman veel voetballende kwaliteiten tot zijn beschikking, maar geen echte balafpakker.

In zijn column in De Telegraaf maakt Gullit de vergelijking met de nummer zes-positie van de Nederlandse Champions League-ploegen, Ajax en PSV. Ook daar staan geen echte types-Kanté. "Voor de Eredivisie kan dat, maar in de Champions League kan dat zomaar misgaan als je niet veel beter bent dan de tegenstander." Jordan Henderson is in Amsterdam niet echt één-op-één vervangen, terwijl de Eindhovenaren niet echt zo'n type in de selectie hebben.

De oud-international zag diezelfde zwakte terug bij Oranje, dat onlangs drie doelpunten tegen kreeg van Polen en Litouwen. "Met Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders heb je verschrikkelijk veel voetbal, maar het slot op de deur ontbreekt." Quinten Timber kan Gullit wel bekoren, maar ook hij is niet echt het type dat Nederland nodig heeft. "Hij kan het fysiek en qua spelinzicht aan. Misschien was het de opdracht, maar Timber liep teveel naar voren. Iemand die naast het afpakken en inleveren van de bal ook het gevaar onderkent, zelfs als Nederland in balbezit is." Ook Jerdy Schouten, die soms wel als controlerende middenvelder fungeert, is niet wat Oranje nodig heeft volgens Gullit.

Wel kijkt de tweevoudig Wereldvoetballer van het Jaar met vertrouwen naar het komende toernooi, het WK van 2026. "Ik ben best wel positief. Aanvallend is er genoeg kwaliteit voorhanden en in de verdediging heeft de bondscoach het prima voor elkaar." Over Jan Paul van Hecke heeft Gullit nog wel wat twijfels, maar ook hij ziet in dat Virgil van Dijk niet rechts centraal in de defensie gaat spelen om zo ruimte te maken voor Micky van de Ven. Jurriën Timber viel echter tegen Litouwen wel goed in en kan eventueel nog de vervanger worden van Van Hecke.