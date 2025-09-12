'Memphis heeft topscorerstitel Oranje zeker niet gestolen'

Wim Kieft irriteert zich aan de manier waarop door velen over wordt gesproken. De 31-jarige aanvaller kroonde zich afgelopen interlandperiode tot topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, maar krijgt desondanks nog altijd veel kritiek in Nederland, tot ergernis van Kieft: "Hij heeft zijn topscorerstitel zeker niet gestolen", schrijft de oud-spits in zijn column in De Telegraaf.

Memphis was in het uitduel bij Litouwen met twee goals beslissend voor Oranje, dat na een inzinking vlak voor rust slechts met 2-3 wist te winnen van de bescheiden tegenstander, 143e op de FIFA-ranglijst. Met doelpunten nummer 51 en 52 van zijn interlandloopbaan is heeft Memphis Robin van Persie nu écht achter zich gelaten op de eeuwige topscorerslijst van Oranje. Toch klinkt vanuit Nederland nog altijd veel negativiteit rond Memphis, die zijn brood tegenwoordig verdient bij het Braziliaanse Corinthians.

"Met die geweldige statistiek is het irritant als mensen Depay na het behalen van zo’n mijlpaal toch nog even willen wegzetten als niet de beste spits van Nederland ooit", schrijft Kieft in zijn column. "Wat doet dat ertoe? Niets. Depay zal als eerste onderkennen dat hij niet de beste aller tijden is, maar hij is gewoon de spits die de meeste doelpunten heeft gemaakt in Oranje", aldus de oud-spits.

Daarbij ontkracht Kieft gelijk de mythe dat Memphis alleen tegen 'de kleintjes' kan scoren. Ook het feit dat er nu véél meer interlands worden gespeeld dan vroeger is geen reden om zijn prestatie minder waard te vinden: "Het aantal verschilt nauwelijks met het aantal in de tijd van Van Persie. Procentueel scoort Depay met één doelpunt iedere twee interlands ook geweldig. Hij heeft zijn topscorerstitel zeker niet gestolen", aldus Kieft.