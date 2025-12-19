Er is nog geen club concreet in de markt voor Ajax-middenvelder , die echter wel kan rekenen op 'sluimerende belangstelling', zo vertelt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De Amsterdamse club zou openstaan voor een winters vertrek van Taylor en daarbij niet té hoog in de boom gaan zitten: "Ik denk dat, als ze 20 miljoen krijgen, dat ze al blij zijn."

Taylor kende vorig seizoen onder Francesco Farioli het beste jaar uit zijn loopbaan. De Italiaanse trainer had de middenvelder afgelopen zomer dan ook dolgraag meegenomen naar zijn nieuwe club FC Porto, maar die transfer viel in het water. In de winterse transferperiode zou het alsnog van een vertrek kunnen komen. Fenerbahçe zou inmiddels bij Ajax naar Taylor hebben geïnformeerd, maar die club lijkt in de persoon van PSV'er Joey Veerman al een andere middenvelder uit de Eredivisie te gaan halen.

'Dat zou weleens Taylors laatste wedstrijd voor Ajax kunnen zijn'

Voor Veerman zou een bedrag rond de 25 miljoen euro betaald moeten worden. Volgens Verweij hoeft de mogelijke komst van de Volendammer niet te betekenen dat Fenerbahçe niet meer aan Taylor denkt: "Die zullen ongetwijfeld wel geïnteresseerd zijn en Taylor op een lijstje hebben staan. Maar ik denk dat Taylor toch wel op een ander soort club inzet. Hij is overigens bijna weer fit, dus de kans is aanwezig dat hij tegen N.E.C. gaat spelen. Dat zou weleens zijn laatste wedstrijd voor Ajax kunnen zijn."

Presentator Pim Sedee stipt aan dat Ajax wil 'cashen' voor Taylor. Dat beaamt Verweij: "En Taylor heeft heel duidelijk de ambitie om een transfer te maken", voegt hij eraan toe. "Hij kon aan het begin van het seizoen naar Porto, maar toen vroeg Ajax teveel. Veerman (die een transfer naar Brentford zag mislukken, red.) heeft dat niet parten gespeeld, maar Taylor wel. Die speelde echt matig aan het begin van dit seizoen. Ik denk dat die jongen toe is aan een volgende stap, als hij die deze winter kan maken dan denk ik dat hij dat ook doet. Dat zou voor Ajax ook goed zijn." Zijn er dan al clubs in de markt voor Taylor? "Er is best wat belangstelling voor hem, maar dat is nog sluimerend en niet heel concreet", stelt Verweij. Sedee vraagt vervolgens of Taylor ongeveer hetzelfde zou moeten kosten als Veerman, maar dat blijkt niet het geval: "Nee, Ajax zal wel iets minder gaan vragen", zegt Verweij. "Ik denk dat, als ze twintig miljoen euro krijgen, dat ze al blij zijn." Daarmee zou Taylor onder zijn marktwaarde verkocht worden: volgens FootballTransfers vertegenwoordigt de middenvelder een Expected Transfer Value (ETV) van 30,8 miljoen euro.