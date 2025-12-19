Dick Schreuder (54) hoopt in de toekomst aan de slag te gaan bij een topclub in binnen- of buitenland. De trainer van NEC neemt een voorbeeld aan zijn broer, die ervaring opdeed in de top.

Dit seizoen maakt NEC onder leiding van Dick Schreuder grote indruk: met fris voetbal staat de Nijmeegse club op de vierde plaats, mede door overwinningen op clubs als AZ en Feyenoord. De achterstand op nummer drie Ajax bedraagt slechts een punt. De 54-jarige Schreuder staat pas relatief kort op eigen benen: tussen november 2021 en de zomer van 2023 stond hij aan het roer bij PEC Zwolle, daarna anderhalf jaar bij de Spaanse tweedeklasser CD Castellón.

Zijn broer Alfred is op de hoogte van de wens van Dick om een stap hogerop te zetten. “Het zou voor Dick de ultieme bekroning zijn om een keer de kans te krijgen bij een topclub”, zegt Alfred tegen Voetbal International. Dick voegt zelf toe: “Maar ook een grote buitenlandse club zou mooi zijn, hoor. Die drive heb ik wel. Alfred heeft met Koeman bij Barcelona gewerkt en was hoofdtrainer bij Club Brugge en Ajax. Zoiets lijkt me wel wat.”

Als dat ‘langer duurt en het gebeurt maar niet’, dan bewandelt Dick een ander pad. “Dan zou ik alleen nog de leuke dingen doen. Ik heb bij Philadelphia gewerkt, in de MLS. Dat vond ik zo leuk en mooi. Maar dat snappen veel mensen in Nederland misschien niet”, zegt Dick in een gezamenlijk interview waar behalve Alfred ook hun broertje Bart aan deelneemt.

Volgens zijn jongere broer Alfred (53) is er geen haast geboden. “Je hebt alle tijd. Dick is de oudste van ons, maar hij is als trainer later in het betaalde voetbal gekomen. Voor veel mensen komt hij net kijken, dus hij moet zichzelf ook de tijd geven. Als hij zo doorgaat, krijgt hij vroeg of laat de kans.”