keert voorlopig niet terug bij Ajax, zo laat hij weten tegenover AjaxLife. De middenvelder van Girona is momenteel aan het revalideren van een zware achillespeesblessure en focust zich volledig op zijn herstel.

Van de Beek brak tussen 2015 en 2020 door bij Ajax. De aanvallende middenvelder verdiende een transfer naar Manchester United, waar zo’n veertig miljoen euro mee gemoeid was. Van de Beek kreeg in Engeland te maken met veel blessures, waardoor zijn carrière in het slop raakte. Via Everton en Eintracht Frankfurt belandde de inmiddels 28-jarige speler bij Girona.

Nog voordat de middenvelder zwaar geblesseerd raakte, werd hij gelinkt aan een terugkeer bij Ajax. Toch is er van serieuze interesse nooit sprake geweest. “Het moet geen geforceerd einde van mijn loopbaan worden. Ajax zit in mijn hart. Ik ben met de club opgegroeid, maar als er iets is wat ik inmiddels geleerd heb, is het dat je in het voetbal niet kunt plannen”, begint hij.

“Nee, contact is er niet geweest. Ook afgelopen zomer niet. Ik kijk niet vooruit en wil eerst herstellen van deze blessure. Er alles aan doen om de mensen weer de échte Donny van de Beek te laten zien”, besluit hij standvastig.

De achillespeesblessure is zeker niet de eerste blessure waarmee Van de Beek in zijn loopbaan te maken krijgt. In het seizoen 2022/23 miste hij al eens 38 wedstrijden van Manchester United met een verrekking van de zijband van zijn knie. Afgelopen seizoen wist de Nederlander redelijk blessurevrij te blijven, maar moest hij de laatste weken van de competitie missen wegens een hielblessure. Deze hield hem ruim drie maanden aan de kant.