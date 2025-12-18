Jeroen Kapteijns nagelt SV Spakenburg aan de schandpaal: journalist slecht behandeld

Journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf heeft zich beklaagd over de wijze waarop hij donderdagavond werd ontvangen bij SV Spakenburg voor het bekerduel met FC Twente. Volgens Kapteijns waren de faciliteiten van de Tweededivisionist zwaar onder de maat.

Het was een fraai affiche voor SV Spakenburg in de zestiende finales van de Eurojackpot KNVB Beker: een thuiswedstrijd op Sportpark De Westmaat tegen Eredivisionist FC Twente. De nummer vijf van de Tweede Divisie bood bij vlagen knap tegenstand en wist zelfs zelf drie doelpunten te maken, maar ging uiteindelijk toch met dikke cijfers onderuit: 3-6.

Kapteijns was namens De Telegraaf aanwezig bij de wedstrijd. Hij had meer verwacht van de wedstrijdorganisatie. “Het contrast tussen wat SV Spakenburg op het veld presteert en de organisatie rondom zo’n wedstrijd is nogal groot”, schrijft de journalist donderdagavond laat op X.

“Het was erg rommelig en de persontvangst slecht met een stoeltje ergens op een achterste rij met steeds fans voor je neus en niet eens een blad met de opstellingen”, beklaagt Kapteijns zich.

Na de wedstrijd liep het totaal uit de hand: tientallen fans van beide teams betraden het veld en gingen met elkaar op de vuist. Kapteijns legt uit dat de perstribune na afloop werd afgesloten in verband met de rellen. Daardoor was de mixed zone voor de journalisten die daar zaten niet te bereiken, schrijft de journalist.

“Al met al een groot verschil met bv Quick Boys, waar het wel allemaal prima geregeld was rondom Quick Boys - Heerenveen vorig jaar. Dat het een beetje improviseren is bij een Tweede Divisie-club is te begrijpen maar dit was wel heel provisorisch allemaal”, schrijft Kapteijns.