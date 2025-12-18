Robert Maaskant ziet dat Robin van Persie niet leert van zijn fouten, geeft hij aan in Voetbalpraat. Feyenoord werd woensdag door sc Heerenveen uitgeschakeld in de KNVB Beker (2-3), wat de achtste nederlaag in de laatste elf duels betekende. Volgens Maaskant zou een buitenlandse trainer al zijn ontslagen.

Het is crisis bij Feyenoord. De Rotterdammers zijn zo goed als uitgeschakeld in Europa, zien PSV steeds verder uitlopen in de Eredivisie en zijn door de nederlaag van woensdag ook niet meer actief in de KNVB Beker. “Dat kan niet als je zo vaak verliest met Feyenoord”, begint Maaskant. “Hij zal écht iets moeten gaan verzinnen. Met vasthouden aan hetgeen je aan het doen bent, win je schijnbaar geen wedstrijden op dit moment.” De clubloze trainer zou het verstandig vinden als Feyenoord wat defensiever zou gaan spelen. “Dat doet elke ploeg op de wereld. Als dat gevraagd wordt, doe je dat.”

Kees Kwakman verwacht dat men binnen Feyenoord momenteel wel spreekt over de positie van Van Persie. “Het lijkt me gek als er niks over wordt gezegd. Het bestuur en de directie zijn hier ook verantwoordelijk voor”, aldus de analist. “Zij hebben hem aangesteld en best een risico genomen met een onervaren coach. Ze hebben spelers gehaald die lang nog niet allemaal brengen wat men daarvan had verwacht. Zij zullen zelf ook evalueren en niet Van Persie voor de bus gooien. Ik weet hoe het werkt, maar ik neem aan dat er stevig geëvalueerd gaat worden.”

Maaskant krijgt de vraag of de situatie van Van Persie nog houdbaar is, maar daar wil hij niet op ingaan. “Je moet nooit vragen naar de toekomst van een trainer”, antwoordt hij. “Maar wél naar wat Van Persie anders gaat doen.” Maaskant ziet dat Van Persie steeds verder onder druk komt te staan. “Hij is een onafhankelijke denker. Dat heeft hem ook groot gemaakt als speler. Maar als hij niet leert van zijn fouten, wordt het geen topcoach. Ieder andere buitenlandse coach had er nu uitgelegen, Van Persie heeft dat krediet.”